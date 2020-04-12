AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin açıkladı: Ölüm tehditleri alıyorum

AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, bir televizyon programına katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yeni infaz düzenlemesi ile ilgili konuştu. Zengin, düzenlemenin ağır ceza ve terör gibi suçlamaları kapsamadığını ifade etti.

BU DÜZENLEME İÇİN ANAYASA MAHKEMESİ'NE İTİRAZ EDİLİR Mİ?

Bazı hukuk insanlarının, düzenlemenin Anayasa Mahkemesi'nden döneceğini söyleyerek yaptığı itirazları gördüğünü ve okuduğunu dile getiren Zengin, hukukçuların raporlarında atılan bu adımın "af" olarak geçtiğini, ancak bunun bir af olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Daha önceki benzer düzenlemelere atıfta bulunan ve Anayasa Mahkemesi'nin bunları onayladığını belirten Zengin, bu düzenleme için itiraz olsa bile, diğer uygulamalar göz önüne alındığında Anayasa Mahkemesi'nin bu düzenlemeyi de onaylamasını beklediğini kaydetti.

BU DÜZENLEME RAHŞAN AFFI GİBİ Mİ OLACAK?

"Rahşan Affı" örneğini vererek bazı kesimlerin itirazlarına da cevap veren AK Partili Zengin, "Asla... Bu düzenleme, kesinlikle Rahşan Affı gibi olmayacak" dedi.

Zengin, sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldığını da söyledi.