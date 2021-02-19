HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu dün TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Uşak'ta öğrencilerin çıplak aramaya maruz kaldığını iddia etmişti. Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin söz konusu iddialar hakkında açıklama yaptı. Ö

Özlem Zengin," Çıkıyorlar hapishanede ne kadar FETÖ'cü kadın varsa Aman Allah'ım başörtüsü savunucusu oldular. Daha evvel bunu ret edenler bunun savunucusu oldular. Ve şu ben FETÖ'cülerin malzemesi değilim. Ben AK Parti Grup Başkanvekiliyim. Herkes haddini bilsin." dedi.

"SİZ BENİM ADIMINI NİÇİN KULLANIYORSUNUZ?"

Hedef gösterilerek bir sürü baş örtülü kadına bu iğrençliğin yapıldığını ifade eden Zengin," Ve Özlem Zengin baş örtülü bir kadın baş örtülü bir Grup Başkan Vekili buna müsaade ediyor. Bu olacak iş değildir, siz bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Siz kendi kampanyalarınızı, kendi adamlarınız Hüda Kaya üzerinden yapın. Siz benim adımı niçin kullanıyorsunuz, kampanyanız için. Bu yetmiyor, ne kadar yurt dışına kaçmış FETÖ'cü varsa benim adımı yazarak, yayınlayarak haber, haber, haber." diye konuştu.

ÖZLEM ZENGİN'IN ÇIPLAK ARAMA İDDİALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMASI

Uşak'taki çıplak arama iddialarına ilişkin olarak bir TV programında görüşlerinin sorulduğunu anımsatan Zengin, avukat olduğu için hukuk kaidelerini ne olduğunu iyi bildiğini kaydetti.

"Ve bütün hukuki mevzuatın yanlış uygulaması var mıdır?" diyen Zengin, bunun hayatın içinde olabileceğini mevzuatın varlığının farklı olabileceğini dile getirdi.

Söz konusu uygulamaların hukuku uygun yapılmadığında itirazın karşısında sonuna kadar duracağını ifade eden Zengin, Uşak'taki çıplak arama iddialarına ilişkin olarak," O dediğiniz yerde öyle bir şey olmadı. Görüntülerle ispatlandı. Bakan Yardımcısı gitti, ilan etti. Suç duyurusu olaydan hemen sonra olur. Bir kadını çıplak arayacaksın dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder. Onurlu, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Bu kurgusal bir harekettir. Biliyoruz ki size bir aferin geldi. Hapisteki çıplakla alakalı mevzuyu başlatan FETÖ'cü kadınlara bekledikleri yerden bir takdirname geldi." diyerek sözlerini sonlandırdı.