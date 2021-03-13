AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den Boynukalın'a yanıt: Herkes kendi işini yapsın!

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü üzerine yaptığı paylaşıma sert eleştirilerde bulunarak siyasetin zor olduğunu ve herkesin kendi işine bakması gerektiğini söyledi.

Ayasofya baş imamı Mehmet Boynukalın'ın 8 Mart'ta kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım tepki toplamıştı. Medyanın kadın cinayetlerini abarttığını ifade eden Boynukalın, kadının erkeğe düşman edilmeye çalışıldığını savunarak sürekli 'kadın cinayetleri' vurgusunu 'sloganik medya propagandası' olarak nitelendirmişti.

"KADIN CİNAYETLERİ VURGUSU, SLOGANİK MEDYA PROPAGANDASIDIR"

Mehmet Boynukalın, kişisel Twitter hesabından şunları yazmıştı: "Cinayet cinayettir; cinsiyet değiştirmez; erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz: "Sizin için kısasta hayat vardır" ilahi düsturudur. Sürekli ‘kadın cinayetleri’ vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır.

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Ey insanlar! Şüphesiz, biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve tanışasınız diye sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerliniz ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz, Allah en iyi bilen ve her şeyden haberdar olandır (Hucurat suresi 13)"

"HERKES KENDİ İŞİNİ YAPMALI"

Özlem Zengin ise cinsiyetin söz kon usu olduğu konularda sert açıklamalar yapılmasını problemli gördüğünü ifade ederek "Kadın - erken meselesine dair dini de referans yaparak, katı, sert açıklamalar yapmayı problemli görüyorum ve bize fayda vermiyor. Tam tersine incitiyor, kadınları da incitiyor, bu alanda çalışanların yükünü artırıyor. Ve daha önemli bu açıklamalar siyasetin yükünü artıyor. Siyaset çok ağır bir iş. O yüzden bence herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.