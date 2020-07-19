AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den Erzak Kadın Kooperatifi'ne ziyaret

TOKAT (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Erzak Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Zengin, KADEM Tokat İl Temsilcisi Müjgan Arslan, AK Parti Tokat Kadın Kolları Başkanı Havva Sabuncuoğlu, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Tokat İl Koordinatörü Mehlika Dicle, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Öğretim Üyesi Nazan Arslanel ile Erzak Kadın Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi.

OKA Tokat İl Koordinatörü Dicle'den OKA ve bakanlıklardan alınabilecek hibe programları hakkında bilgi alan Zengin, burada yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulan projelerin takipçisi olacağını belirtti.

Zengin, 2019 yılında "Yerel Tat Tokat'a Değer Kat" adlı hibe projesi kabul edilen Erzak Kadın Kooperatifi yetkililerini tebrik etti.

Erzak Kadın Kooperatifi Başkanı Gülşen Bekgöz de "Bizim şansımız Sayın Tokat Valisi Ozan Balcı gibi bir valiye ve kıymetli müdürlere sahip olmamızdır. Valimizin 'Tarım Tokat' projelerindeki koşturması bizleri gayretlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA