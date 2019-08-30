AK Parti Grup Başkanvekili Turan yaz okulu sertifika törenine katıldı

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Lapsekispor Yaz Okulunun sertifika programına katıldı.

Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve kulüp başkanı Halil Özer'in de hazır bulunduğu törende konuşan Turan, Çanakkale'nin her alanda bir marka kent olduğunu söyledi.

Pek çok alanda ciddi ve önemli adımlar attıklarını vurgulayan Turan, şöyle konuştu:

"İstiyoruz ki bu marka kent, aynı şekilde sporda da farklı kent olsun. Sporda da tüm Türkiye’de adı duyulan, bir basamak daha atlayan, altyapı yatırımlarını bitiren bir kent olsun istiyoruz. Çanakkale'nin Türkiye ve dünyaya önemli sporcu yetiştiren bir ilimiz olsun istiyoruz. O nedenle başta merkez köylerimiz olmak üzere halı sahalar yaptık. Sadece 2018’de Spor İl Müdürlüğümüzle, Özel İdaremiz ve Bakanlığımız ile beraber 20 merkez köyümüze futbol sahası yaptık ama onun dışında Geyikli gibi, Karabiga gibi sahil beldelerimize de FİFA standartlarında önemli oranda bölgenin ihtiyacını karşılayacak stadyumların temelini attık. Lapseki’mizde de kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz."

Konuşmaların ardından sertifika almayan hak kazanan sporculara belgeleri verildi, birer satranç takımı hediye edildi.

Kaynak: AA