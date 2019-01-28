AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan dernek ziyareti

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Lapseki ilçesinde faaliyet gösteren Şen Mahalle Roman Kültürünü Geliştirme ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Çanakkale'de bulunan Turan, Şen Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahalleye gelişinde davul zurna eşliğinde karşılanan Turan, Roman vatandaşlarla oyun havası eşliğinde oynadı.

Daha sonra Lapseki Şen Mahalle Roman Kültürünü Geliştirme ve Dayanışma Derneğine geçen Turan, Dernek Başkanı Ali Çalışır ve üyeler tarafından karşılandı.

Dernek üyeleriyle sohbet eden Turan, vatandaşlardan 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için yeniden aday gösterilen Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'a destek istedi.

Esnaf ziyaretinde de bulunan Turan'a, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ile AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer eşlik etti.

Kaynak: AA