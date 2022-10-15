AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB yönetimine sordu: 3 yılda açılan fabrika neden ekmek üretmiyor?

İBB'nin Ekim ayı meclis toplantısında söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, AK Parti döneminde temelleri atılan ve İBB'nin ancak 3 yılda bitirebildiği Hadımköy'deki ekmek fabrikası hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"EKMEK ÜZERİNDEN SİYASET YAPTINIZ"

Murat Türkyılmaz, o dönemdeki ekmek kuyruklarını anımsatarak, "Artık yok. Yani sizin tezlerinize göre o zaman öyle söylemiştiniz. Ekonomik sorunlar nedeniyle halk ekmek kuyruklarında bekliyorlardı. O tezi kabul edersek ekonomi o zaman bugün düzeldi, öyle mi değerlendirelim? O dönem maalesef siz ekmek gibi kutsal bir değer üzerinden siyaset yaptınız. Ekmeğin siyaseti olur mu? Yaptınız" dedi.

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İÇ BORÇLANMAYA HAYIR DEMİŞLERDİ

Sözlerine devam eden Türkyılmaz, CHP'nin o dönem fabrika için iç borçlanma talebine red oyu verdiğini hatırlattı. Türkyılmaz, "2018 yılında CHP'nin iç borçlanma talebine ben, Doğan bey ve Tarık bey de o zaman meclis üyesiydik. Arkadaşlarımız Hadımköy'deki ekmek fabrikasının iç borçlanmasına "Hayır" demişlerdi. Biz burada oy çokluğu ile o iç borçlanmayı geçirmiştik." diye konuştu.

"FABRİKA BU KADAR ZAMANDIR NEDEN EKMEK ÜRETMİYOR"

Fabrikanın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle Temmuz ayında açıldığını ifade eden Türkyılmaz, "Hatta orada ekmeklerini böldüler, yediler. " dedi. Belediye yönetimine sorular yönelten Türkyılmaz şöyle konuştu:

"Birinci sorum; Bu kadar zamandır Halk Ekmek Fabrikası neden ekmek üretmiyor. hadi üretiyorsanız, ne kadar ekmek dağıttınız. Bu soruları cevaplarsanız iyi olur.

Çünkü o dönem halk ekmek kuyrukları üzerinden hakikaten ciddi üzücü bir istismar süreci devam etti. Kuyruklar yok. Size bir de yetki vermiştik Halk Ekmek büfelerinin açılmasıyla ilgili. O yetkiye istinaden kaç tane büfe açtınız.

Bu arada o Halk Ekmek fabrikasındaki 310 milyon finansman da bizim dönemimizde gerçekleştirilmişti. Ona rağmen arkadaşlar 3 yıl boyunca bitirememişti.

Şuan ise ekmek üretmeyen bir fabrikadan bahsediyoruz. "