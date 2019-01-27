AK Parti Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı Mehmet Özeren kimdir?

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti'nin Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı Mehmet Özeren oldu. AK Parti Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı Süleyman Topçu kimdir?

MEHMET ÖZEREN KİMDİR?

1964 de Gündoğmuş merkezde doğdu. İlk, ortaokul ve liseyi Gündoğmuş’ta okudu. 9 Eylül Üniversitesi’ne bağlı Manisa E.Y.O’nu ve Eskişehir AÖF. İktisat Bölümünü bitirdi. 24 Yıl Eğitimci ve idareci olarak devlet hizmetinde görev yaptı. 2009‘da Ak Parti‘den Gündoğmuş Belediye Başkanı olarak başladığı göreve 2014’te tekrar seçildi. Gündoğmuş’la ilgili biri şiir biri araştırma iki kitabı var. Evli ve 3 erkek çocuk babası.