Ak Parti Gürsu İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Işık kimdir?

1971 yılında Artvin’in Yusufeli ilçesinde doğdu. İlkokulu Gürsu Atatürk İlkokulu’nda okuduktan sonra Nilüfer Meslek Okulu’ndan mezun oldu.



1994 yılında kurmuş olduğu Işık Mobilya Dekorasyon firmasıyla ticaret hayatına atıldı.



2002 yılında Ak Parti Gürsu İlçe Teşkilatı’nda Kurucu Üye olarak yönetimde görev alan Mustafa Işık, 2002-2014 yılları arasında İlçe Teşkilatı’nda Sosyal İşler Başkanlığı, 2010-2013 yılları arasında aynı zamanda da Seçim Koordinasyon Başkanlığı görevlerini yürüttü.



Mart 2014 seçimlerinde Gürsu Belediye Meclis Üyeliği ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliğine seçildi.



Bursa, Gürsu İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Işık kimdir, aslen nereli soruları merak ediliyor. Mustafa Işık'ın biyografisi .

MUSTAFA IŞIK KİMDİR?

Gürsu İmam Hatip Yaptırma ve Yaşatma Derneği başkanlığı görevini sürdüren Işık, aynı zamanda birçok vakıf ve sivil toplum kuruluşlarında da yöneticilik yapmaktadır.



20 Mayıs 2015 Çarşamba günü makamında uğradığı menfur saldırı sonucu yaralanarak hastaneye yatırılan, tüm müdahalelere rağmen 26 Mayıs 2015 tarihinde Şehit düşen Gürsu Belediye Başkanı Cüneyt YILDIZ ’ın bıraktığı emanete sahip çıkabilmek adına başkanlığa aday gösterildiği 1 Haziran 2015 tarihli Belediye Meclis toplantısına katılım sağlayan 18 meclis üyesinin 18 oyunu da alarak Gürsu Belediye Başkanlığına seçildi.



IŞIK, evli ve 3 çocuk babasıdır.