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  3. AK Parti harekete geçti! 2023 seçimleri bir ay erken çekiliyor! İşte yeni seçim tarihi...

AK Parti harekete geçti! 2023 seçimleri bir ay erken çekiliyor! İşte yeni seçim tarihi...

2023 yılının Haziran ayında yapılacak olan seçimlerin üniversite sınavıyla çakışma ihtimali nedeniyle bir ay erkene çekilerek 14 Mayıs 2023'de yapılabileceği konuşuluyor. AK Parti kulisleri cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise iki turun Mayıs sonuna sarkabileceğini belirtti.

AK Parti harekete geçti! 2023 seçimleri bir ay erken çekiliyor! İşte yeni seçim tarihi...

Muhalefet kanadı her fırsatta Haziran 2023'de yapılacak olan seçimlerin erkene alınması konusunda açıklamada bulunurken Cumhur İttifakı, seçimlerin 2023 yılında yapılacağını dile getiriyor. Ancak AK Parti cephesi gelecek yıl üniversite sınavının tarihi nedeniyle seçimleri bir ay erkene çekme durumunu görüşmeye başladı. 

AK Parti harekete geçti! 2023 seçimleri bir ay erken çekiliyor! İşte yeni seçim tarihi...

YENİ SEÇİM KANUNU 

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Seçim Kanunu doğrultusunda bir önceki seçimin yapıldığı tarihten itibaren üzerinden 5 yıl geçmeden önce seçimlerin Pazar gününe kadar seçimlerin yapılması gerekiyor. Bu durumda seçimler 24 Haziran 2018 tarihinde yapıldığı için bir sonraki seçimin 18 Haziran 2023 tarihinde gerçeklemesi gerekiyor. AK Parti cephesi seçimin bu tarihte yapılması yerine daha erken yapılmasını değerlendiriyor. Böylece seçimin tarihinin bir ay erkene çekilebileceği böylece yeni seçim tarihinin 14 Mayıs 2023'de olabileceği ifade edilebiliyor. 

AK Parti harekete geçti! 2023 seçimleri bir ay erken çekiliyor! İşte yeni seçim tarihi...

ADNAN MENDERES DETAYI

Seçimler için 14 Mayıs tarihinin seçilmesinde Adnan Menderes'in başında olduğu Demokrat Partinin ‘Yeter! Söz Milletindir!’ sloganı ile iktidara geldiği güne atıf yapılarak seçildiği belirtiliyor.

AK Parti harekete geçti! 2023 seçimleri bir ay erken çekiliyor! İşte yeni seçim tarihi...

ÜNİVERSİTE SINAVINA DENK GELEBİLİR

AK Parti’de ve hükûmet kanadında yapılan değerlendirmelerde üniversite sınavı ve diğer sınavların Haziran ayında yapılacağı için seçimle çakışma durumu olduğu, bu nedenle seçimlerin mayıs ayında yapılmasının daha doğru olacağı vurgulanıyor. Ayrıca nisan sonundaki Ramazan Bayramı’ndan iki hafta sonra yapılacak bir seçimin psikolojisinin toplumda olumlu yansımalarının olacağına dikkat çekiliyor.

AK Parti harekete geçti! 2023 seçimleri bir ay erken çekiliyor! İşte yeni seçim tarihi...

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA NE ZAMAN YAPILACAK?

Diğer yandan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumu nedeniyle 14 Mayıs tarihinin seçildiği kaydedilirken seçimlerin 18 Haziran'da yapılması durumunda bu Temmuz ayına sarkacağını belirtiliyor. AK Parti kaynakları vatandaşların tatil sezonu ve okulların kapanacak olması nedeniyle katılımın düşeceğini değerlendirdi. Bu nedenle 14 Mayıs'ta yapılacak bir seçime katılımın fazla olacağı ve olumsuz bir durum yaşanmayacağı görüşü dile getirildi. 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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