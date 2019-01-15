Ak Parti Harmancık İlçe Belediye Başkan Adayı Yılmaz Ataş kimdir?

Bursa, Harmancık İlçe Belediye Başkan Adayı Yılmaz Ataş kimdir, aslen nereli soruları merak ediliyor. Yılmaz Ataş'ın biyografisi

2014 yılında genel merkez tarafından Bursa, Büyükorhan ilçe başkanı olarak atanan Yılmaz Ataş 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seöimleer öncesi ilçe başkanlığından istifa edip, belediye başkanlığı için aday olmuştu. 13 ocak Pazar günü Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bursa Harmancık ilçe belediye başkanı adayı olarak Yılmaz Ataş'ı aday olarak açıkladı,