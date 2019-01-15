Ak Parti Harmancık İlçe Belediye Başkan Adayı Yılmaz Ataş kimdir?
AK Parti’nin Bursa, Harmancık İlçe Belediye Başkan Adayı Yılmaz Ataş oldu. Peki Harmancık İlçe Belediye Başkan Adayı Yılmaz Ataş kimdir, aslen nereli soruları merak ediliyor. Yılmaz Ataş'ın biyografisi
Bursa, Harmancık İlçe Belediye Başkan Adayı Yılmaz Ataş kimdir, aslen nereli soruları merak ediliyor. Yılmaz Ataş'ın biyografisi
2014 yılında genel merkez tarafından Bursa, Büyükorhan ilçe başkanı olarak atanan Yılmaz Ataş 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seöimleer öncesi ilçe başkanlığından istifa edip, belediye başkanlığı için aday olmuştu. 13 ocak Pazar günü Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bursa Harmancık ilçe belediye başkanı adayı olarak Yılmaz Ataş'ı aday olarak açıkladı,
Etiketler : kimdir, harmacık belediyesi, yılmaz ataş
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.