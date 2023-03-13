Hüseyin Yayman enkazda kalan ailesini kurtarmak için ekipleri seferber etti iddialarına yanıt verdi!

AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman Kahramanmaraş depreminde birçok akrabasını kaybetmiş ve Ahmet Davutoğlu'nun ise "akrabalarını kurtarmak için arama kurtarma ekiplerini ailesi için seferber etti" iddialarına yanıt verdi. Yayman "Kim bunu söylüyorsa namussuzdur" diyerek sert bir dille eleştirdi.

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Hüseyin Yayman enkazda kalan ailesini kurtarmak için ekipleri seferber etti iddialarına yanıt verdi!

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kahramanamaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 11 akrabasını kaybettiğini belirterek Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, "Milletvekili yakını olanlar enkazın başına arama-kurtarma ekiplerini getirttiler, sahipsiz olanlar enkazın altında kaldılar" söylemlerini sert bir dille eleştirdi. Hüseyin Yayman ise, "Bunu söyleyen delirmiş çıldırmış olması lazım. Nasıl yardım ediyor da kardeşini kurtaramıyor. İsyan ediyorum. Benim ablam, ağabeyim, halam, eniştem niye öldü. Ben yakınlarıma yardım ediyorsam niye kurtaramadım. Bunu söyleyen şerefsizdir, ahlaksızıdır, namussuzdur, ben onu Allah’a havale ediyorum. Kim bunu söylüyorsa namussuzdur. Ona hakkımı helal etmiyorum" dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili enkazda kalan ailesini kurtarmak için ekipleri seferber etti iddialarına yanıt verdi! "Kim bunu söylüyorsa namussuzdur" dedi!
"BURAYA YARDIM GELMEDİ DİYENLERİ HATAY’A DAVET EDİYORUM"


Hüseyin Yayman, 6 Şubat’ta Hatay’da bir deprem olmadığını bin yılın afeti olduğunun altını çizdi. Yayman, “Depremin büyüklüğü açısından Hatay Havalimanı, AFAD, jandarma, meclis, belediye, PTT, simge camiler maalesef Hatay’ın hafızası tarihi yok oldu. Biz bu büyük acının içinden çıkmak için tüm kurumlarımız can siparane çalıştı. İnsanlar bizim acılarımız üzerinden siyaset yapıyorlar. Bunu kabul etmiyoruz. ‘Buraya yardım gelmedi, asker olmadı’ diyenleri Hatay’a davet ediyorum. Kim söylüyor bunu. Deprem çok büyüktü. Bu acının rengi, dili, yasın siyaseti olmaz” ifade etti.



“CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖZÜ VAR"

Aynı zamanda Hüseyin Yayman, “Cumhurbaşkanımız sözü var, onun sözü bizim en büyük teminatımızdır. Cumhurbaşkanımız 1 yıl içinde burada yeni bir hayatın kurulacağını dile getirdi. Biz bunu senet olarak görüyoruz. Şehrimizin sembol binaları yok oldu. Bazen depremi, deprem anında yaşadıklarımızı rüyamda görüyorum. İlk 15 günde ne yaşadık hatırlamıyorum. Kendi acımızı unutup, şehrimizin yok olmasına mı, insanların hayatını kaybetmesine mi üzülelim. Ama biz el birliğiyle bu zor durumu aşacağız. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden yaralarımızı saracağız. Allah bir daha böyle acılar göstermesin” ifadelerini kullandı.

AK Parti Hatay Milletvekili enkazda kalan ailesini kurtarmak için ekipleri seferber etti iddialarına yanıt verdi! "Kim bunu söylüyorsa namussuzdur" dedi!

"BUNU SÖYLEYEN ŞEREFSİZDİR"

Acılar üzerinden siyaset yapılmasının doğru olmadığını dile getiren Yayman, “Bunlar deli saçması şeyler. AK Partililer kendilerine yardım etti de milletvekilimiz neden hayatını kaybetti. Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş’ın ailesine sabır diliyorum. Kahramanmaraş Milletvekilimizin kardeşi Sıtkı Güvenç’e Allah rahmet eylesin. Bunu söyleyen delirmiş çıldırmış olması lazım. Nasıl yardım ediyor da kardeşini kurtaramıyor. İsyan ediyorum. Benim ablam, ağabeyim, halam, eniştem niye öldü. Ben yakınlarıma yardım ediyorsam niye kurtaramadım. Bunu söyleyen şerefsizdir, ahlaksızıdır, namussuzdur, ben onu Allah’a havale ediyorum. Kim bunu söylüyorsa namussuzdur. Ona hakkımı helal etmiyorum. Nasıl ben kendi yakınlarıma yardım ediyor olabilirim. 11 yakınımı niye kaybettim öyleyse. Kim bunun hesabını verecek. Böyle bir alçaklık olabilir mi? Depremin acısından daha büyük insanın yüreğinde acı kuruyor” şeklinde konuştu.

"BÖYLE BİR AHLAKSIZLIĞI YAPMAK İÇİN VATAN DÜŞMANI OLMAK LAZIM"


Yayman, “ Bunu bütün Hatay, Türkiye biliyor. Her şey ortadadır. Celalettin'in kardeşi vefat etti, nasıl kendi ailesine yardım göndermiş olabilir. Yakup Taş milletvekilimiz hayatını kaybetti. Deprem üzerinden, gözyaşı, kan grubu ürenden siyaset olur mu?. Yas, acı 85 milyonundur. Bunun üzerinden böyle bir ahlaksızlığı yapmak için gerçekten millet, vatan düşmanı olmak lazım, ahlaksız şerefsiz olmak lazım. Böyle konuşmam ama böyle bir şey olabilir mi? Ölüm üzerinden siyaset olur mu. Burada sadece fotoğraf çektirip giderek dezenformasyon yapan ahlaksızlıklar şimdi çıkıp konuşuyor. Siz ne yaptınız, hangi taşı kaldırdınız. Hangi vatandaşa bir bardak su verdiniz. Kimin bize samimi şekilde yardım etmek istediğini biliyorum. Bu acının öznesi benim, acıyı ciğerlerimize kadar hissettik. Gözyaşlarımız kurudu ağlamaktan. Tüm bunlar ortadayken, bu iddialar ahlaksızlıktır, şerefsizliktir” dedi.

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