AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın acı günü: Depremde 11 yakını hayatını kaybetti

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, deprem felaketinde 11 yakınını kaybettiğini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın acı günü: Depremde 11 yakını hayatını kaybetti

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 10 ilde 13 milyon 500 bin vatandaş depremden etkilendi. Depremin yıkıcı etki bıraktığı Hatay'da enkaz altında vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken can kayıpları artmaya da devam ediyor. Bu kez bir acı haber de AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'dan geldi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın acı günü: Depremde 11 yakını hayatını kaybetti

"11 YAKINIMI KAYBETTİM"

Yayman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 11 yakınının depremde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yayman paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çiçek kokulu Ablamı
Sırdaşım abimi
Kıymetli Yengemi
Değerli Eniştemi
Emine halamı
Yeğenlerim Bestami, Mehmet, Merve, Zehra’yı
Dayımın eşi kızları dahil 11 yakınımı kaybettim

Acımızı;
Milletimizin acısını paylaşarak hafifletiyoruz

Bu büyük acıyı ancak BÜYÜK KARDEŞLİKLE aşarız."

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın acı günü: Depremde 11 yakını hayatını kaybetti

AK PARTİLİ YAKUP TAŞ'DA ADIYAMAN'DA YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Öte yandan depreme Adıyaman'da yakalanan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Taş'ın eşi, kardeşi ve yengesi, bir torunu ve 2 yeğeni de depremde hayatını kaybetmişti.

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