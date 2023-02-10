AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın acı günü: Depremde 11 yakını hayatını kaybetti

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 10 ilde 13 milyon 500 bin vatandaş depremden etkilendi. Depremin yıkıcı etki bıraktığı Hatay'da enkaz altında vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken can kayıpları artmaya da devam ediyor. Bu kez bir acı haber de AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'dan geldi.

"11 YAKINIMI KAYBETTİM"

Yayman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 11 yakınının depremde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Yayman paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çiçek kokulu Ablamı

Sırdaşım abimi

Kıymetli Yengemi

Değerli Eniştemi

Emine halamı

Yeğenlerim Bestami, Mehmet, Merve, Zehra’yı

Dayımın eşi kızları dahil 11 yakınımı kaybettim

Acımızı;

Milletimizin acısını paylaşarak hafifletiyoruz

Bu büyük acıyı ancak BÜYÜK KARDEŞLİKLE aşarız."

Çiçek kokulu Ablamı

Sırdaşım abimi

Kıymetli Yengemi

Değerli Eniştemi

Emine halamı

Yeğenlerim Bestami, Mehmet, Merve, Zehra’yı

Dayımın eşi kızları dahil 11 yakınımı kaybettim



Acımızı;

Milletimizin acısını paylaşarak hafifletiyoruz



Bu büyük acıyı ancak BÜYÜK KARDEŞLİKLE aşarız?? Haberin Devamı February 10, 2023

AK PARTİLİ YAKUP TAŞ'DA ADIYAMAN'DA YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Öte yandan depreme Adıyaman'da yakalanan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Taş'ın eşi, kardeşi ve yengesi, bir torunu ve 2 yeğeni de depremde hayatını kaybetmişti.