AK Parti Havza ve Çarşamba İlçe Başkanları belli oldu AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, yaptığı açıklamada, "Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde AK Parti Havza İlçe Başkanlığına Kadir Kayan, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığına Taner Özden atanmıştır. İlçelerim

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