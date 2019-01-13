Ak Parti Hendek Belediyesi Başkan Adayı Ali Kemal Sofu kimdir, Aslen nereli?

AK Parti, Hendek belediye başkan adayı Ali Kemal Sofu kimdir, aslen nereli soruları merak ediliyor. İşte Ali Kemal Sofu'nun biyografisi

ALİ KEMAL SOFU KİMDİR

1978 Hendek doğumlu, evli ve 2 çocuk babası olan Ali Kemal Sofu, ilk,orta ve lise eğitimini Hendekte tamamlamış. 1996’da İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra, Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesinde Lisans eğitimini alarak 2002 yılında mezun olup, daha sonra 2017 yılında yine Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Ekonomisi ve Finansı bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Orta derecede Arapça bilen Sofu, Üniversite eğitimi sonrası Hendek Endüstri Meslek Lisesinde 1 yıl ücretli öğretmenlik yapmış ve bu tecrübesi sonrası ise ticari hayata geçerek 15 yıldır inşaat malzemeleri üzerine aktif ticaret yaparak, Hendek’in saygın ve sevilen esnaf konumunda ki yerini almıştır.

Siyasi Hayatına baktığımızda;

Siyasete ilk adımını 1995-1997 yılları arası Milli Gençlik Vakfı Ortaöğretim Başkanlığı görevini üstlenerek başlamış olup, 1 yıl da Milli Gençlik İlçe Başkan yardımcılığının ardından, 2000 ve 2001 yılları arası Fazilet Partisi gençlik kolları üyesi olmuştur. 2005’de Ak Parti Hendek İlçe yönetim kuruluna girerek, 2012 yılına kadar yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış, 2012 yılında Ak Parti 4. Olağan kongre ile Hendek İlçe Başkanlığı görevi kendisine layık görülmüştür. Kademeli olarak ilerleyip piştiği siyasette, 7 yıl İlçe Başkanlığı görevi ile Partisine ve İlçe halkına 3 dönem hizmet edip, yönetimleri ve hitap ettiği halk tarafından itibar edilen, dürüst, samimi, çözümleyici Başkan diye takdir görmüştür.

Haricen;

HİMDER (Hendek İmam Hatipler Derneği Kurucu Üyesi)

MÜSİAD (Müstakil Sanayiciler ve İş Adamları Derneği üyesi)

Kızılay Derneği Üyesi ve Hendek Genç Karadenizliler Üyesidir.

Aldığı eğitimlere ek olarak;

2009’da Kocaeli Siyaset Akademisi (Genel Siyaset)

2012’de Sakarya Siyaset Akademisi (Lider Ülke) ile aynı yıl, Hitabet ve Etkili İletişim

2013’de Sakarya Siyaset Akademisi (Yerel Yönetimler Programı)

1997 Taekwonda Siyah Kuşak’tır.

Geçmişten bugünlere samimiyet, tevazu ve gayret ile gelen, halkta karşılığı olan Başkanın, siyasetteki başarısı Teşkilatı, yönetimleri, Mahalle Başkanları ve Hendek halkı tarafından takdir edilmektedir.