AK Parti heyeti Başkan Aslan ile bir araya geldi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç ve beraberindeki heyet Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan'ı makamında ziyaret etti.

Her fırsatta sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiklerini belirten AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, basın mensuplarının bir çatı altında toplayan AGAD'ın öneminden bahsetti.

Başkan Dağtekin, "Biz siyasilerin kitlelere seslerini duyurmasında gazeteciler en önemli etkenlerdir. Çok değerli gazetecilerimizi bir çatı altında toplan AGAD ise önemli bir misyonu yerine getirmektedir. AGAD Başkanı İbrahim Aslan kıdemli bir gazeteci kimliği ile hem basın mensuplarımızın haklarının korunmasında hem de ilin sorunların çözümü noktasında büyük gayretler sarf etmektedir. Bu vesile ile İbrahim başkanımızı ziyaret edelim dedik. Kendisine ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Ekip olarak gerçekten çok güzel işler ortaya koyuyorlar. Bizde belediye Başkan Adayımız Süleyman Kılınç, Merkez İlçe Başkanımız Mustafa Alkayış ile birlikte kendileriniz ziyaret ederek önümüzdeki mahalli idareler seçimleri ile ilgili hem iletişimde bulunmak hem de eksikliklerimizi, doğrularımızı ve yanlışlarımızla ilgili istişarelerde bulunduk. Çünkü basınımız bu konuda bize yol göstericidir.

Bizde bu yol doğrultusunda eksikliklerimizi görerek şehrimize en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz" dedi.

AGAD Başkanı İbrahim aslan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yerel seçim süreci başladı. Bu noktada yereldeki işleyiş daha farklı genele göre, milletvekilleri hizmetin gelmesi noktasında Ankara da çaba gösterirken, yerel deki idarecilerde bu bağlamda muhatap olarak kabul ediliyorlar bir bakıma sıkıntıları onlar çekiyor. Başkan Adayı Süleyman Kılıç'ı yıllardır tanıyoruz. Meslekte çok iyi yerlere gelmiş bir şahsiyet olması ile birlikte Adıyaman da başarılı çalışmalara imza atmıştır. Bizler inanıyoruz ki seçimlerde de seçildiği takdirde Adıyaman için en iyi hizmeti yapacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA