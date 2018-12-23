AK Parti heyetinden gençlere tatlı ikramı

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ve partililer, kentteki halı sahalarını ziyaret ederek gençlere tatlı ikram ettiler.

AK Parti Van Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen "AK Gençlik 18-30 Yaş Arası Futbol Turnuvası" çekişmeli maçlarla devam ediyor. Bostaniçi, Karşıyaka, Süphan, Edremit ve Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki halı sahalarda devam eden maçları takip eden AK Parti heyeti, burada gençlerle bir araya geldi. Takım oyuncularına tatlı ikram edip bir süre sohbet eden AK Parti heyeti, oynanan maçların ardından dereceye giden takımları ise ödüllendirecek.

Gençlerle bir araya gelen AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van'ın; tarım ve turizmin yanında sporla da anılmasını istediklerini belirterek, "Van önemli bir spor kentidir. Geleceğin futbolcuları yine Van'dan çıkar inşallah. Gençlerin motivasyonunu arttırmak ve destek olduğumuzu göstermek amacıyla bugün buradayız. Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Van İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu da, amaçlarının tüm mahallelerdeki takımları ve gençleri bir araya getirerek, onları kaynaştırmak, birlik ve beraberlik ruhunu canlandırmak olduğunu söyledi. Türkmenoğlu, "İyi niyetle çıktığımız bu yolda sahalara gidip sporculara moral ve motivasyon veriyoruz. Çok iddialı takımlarımız var. Önümüzdeki süreçte başka spor alanlarında da çalışmalarımızı geliştireceğiz" dedi.

Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ise, gençlerin sağlıklı yetişmesini istediklerini ifade ederek, "Aile ve toplum yapısında güçlü bir gençliğin olması adına bizler 2014'ten beri gençlerimizle beraberiz. Gençlerin birbiriyle kaynaşması adına çok önemli bir faaliyet olarak görüyoruz. Tuşba Belediyesi olarak, bizler elimizden geleni yaptık. Gençlerin önünü açmak adına her mahalleye sentetik çim sahaları yapıyoruz. Hedefimiz gençlerin önünü açmaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA