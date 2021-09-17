AK Parti İBB Grup sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan basın ve yayın organlarına destek!

AK Parti İBB Grup sözcüsü Murat Türkyılmaz, basın ve yayın organlarına destek sağlamak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığına Teklif sundu.

İşte o teklif;

''Basın ve genel anlamıyla medya; gelişmiş demokratik toplumlarda kamu otoritesi ile kamuoyu arasında bir köprü görevi görmesi, mevcut iletişim kanallarıyla toplulukların haber alma özgürlüğünün yerine getirilmesine yardımcı olmaktadır.

Bilhassa gazeteler doğru ve güvenilir haberin adresi ve etkili bir duyuru mecrası olma özelliğini uzun yıllardır sürdürmektedir. Gazetelere destek olunması benzer gelişmiş ülkelerde de olduğu üzere sosyal sorumluluklar arasında yer almaktadır.

Bununla birlikte Meclisimizin ve İstanbul Büyükşehir Belediyemizin almış olduğu kararların halkımıza gazeteler aracılığıyla duyurulması, halkımızın Meclisimizin ve Belediyemizin faaliyetlerinden daha fazla haberdar olmasını ve aleniyeti sağlayacağı gibi, şeffaflık ilkesine de hizmet edeceği kanaatindeyiz.

Bu itibarla, Meclisimizin aldığı kararların halkımıza etkin bir şekilde iletilmesi ve yaşanılan tiraj kayıplarındaki olumsuz etkinin giderilmesine yönelik gazetelere destek olunması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesine göre “Belediye hizmetlerinin, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulacağı” Belediyenin görevleri arasında gösterildiğinden ve yine aynı Kanunun Meclis kararlarının kesinleşmesi başlıklı 23.maddesinin “Kesinleşen Meclis Kararlarının özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur. ”hükmü kapsamında , İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu kararların özetlerinin resmi ilan yayınlama hakkı bulunan İstanbul'daki yaygın ( ulusal), bölgesel ve yerel gazetelerin tamamında duyurulması , söz konusu karar özetlerinin ilan giderlerinin Belediyemizce karşılanmasını ve teklifin gündeme alınarak Hukuk Komisyonu’na havalesini arz ederiz.''