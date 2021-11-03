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AK Parti iktidarının 19. yılı! Cumhurbaşkanı Erdoğan flaş açıklama: Yakında müjdeyi vereceğim

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti iktidarının 19. yılı kapsamında yaptığı açıklamada "Karadeniz’de doğal gazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır. Doğal gazı çıkardığımız anda sadece devletin değil vatandaşımızın da kasasına girecek" ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarının 19. yılı! Cumhurbaşkanı Erdoğan flaş açıklama: Yakında müjdeyi vereceğim

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti iktidarının 19. yılı kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin dört bir yanını altyapı, üstyapı ve tüm hizmetlerle donattıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hizmet yarışının aynı şekilde devam ettiğini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik ve herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oldu. Ülkemizin dört yanını altyapı, üstyapı, tüm hizmetlerle donattık ve bu hizmet yarışımız aynı şekilde devam etti, ediyor. Bu konuda da asla fire vermedik"

Eğitimde bizim sayımız 76 üniversiteydi. 207 üniversiteye çıkardık. Şu anda üniversitemizin olmadığı il yok. Her ilde üniversite var. Bu şı anlama geliyor; artık her ilde üniversiteviz var. Anadolu'nun her ilin bizim yavrularımız, Hakkari'den çıkıp İstanbul'a gelmeyecek. Oradaki üniversitede okuyacak. Şırnak'ta, Van'da okuyacak.

Hastanelerimize bakıyorsunuz. Hastanelerimizin oılmadığı il yok. Şehir hastanelerimiz var. Bundan daha iyi hizmet olur mu? Kovid-19 sürecinde bu hastanelerimiz olmasaydı bizim halimiz ne olurdu? Bu hastanelerle birçok sıkıntıyı aştık.

Enerji olayında da Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış durumda. Karadeniz'de doğal gaz olayında attığımız adımı neticelendirdiğimiz anda, Doğal gazı çıkardığımız anda müjdeyi vereceğim. O doğal gazı çıkardığımız anda sadece devletin değil vatandaşımızın da kasasına girecek.

Sizlere de şahsım ve heyetim adına çok teşekkür ederim"

Berkem Temizel
Gece Editörü
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