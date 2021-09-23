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Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Mercan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mustafa Mercan öldü mü, neden öldü?

AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Mustafa Mercan'ın hayatını kaybettiği yönünde haberler çıkmasıyla "Mustafa Mercan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mustafa Mercan öldü mü, neden öldü?" soruları merak konusu oldu. Peki,Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Mercan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mustafa Mercan öldü mü, neden öldü? İşte detaylar...

Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Mercan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mustafa Mercan öldü mü, neden öldü?

Edirne’de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 3 aydır karaciğer kanseri tedavisi gören Ak Parti Edinr İl Başkan Yardımcısı Mustafa Mercan'ın hayatını kaybettiği yönünde haberler sosyal medyada duyurulunca Mercan hakkında "Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Mercan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mustafa Mercan öldü mü, neden öldü?" soruları merak konusu oldu. Haberimizde soru başlıklarına yanıt verdik.

Mustafa Mercan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mustafa Mercan öldü mü, neden öldü?

AK PARTİ İL BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA MERCAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Mercan, 2014’te AK Parti’den Keşan belediye başkanı adayı, 2015'te de milletvekili adayı olmuştu. Ak Parti Edirne İl Başkanı Yardımcısı olan Mustafa Mercan hakkında biyografik bilgilere ulaşılamamaktadır.

MUSTAFA MERCAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Yaklaşık 3 aydır karaciğer kanseri tedavisi gören Mercan, bu sabah Edirne'de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde  sağlık durumu ağırlaşması sonucunda hayata gözlerini yumdu.

 Mercan’ın cenazesi, bugün Keşan ilçesindeki Hersekzade Ahmet Paşa Camii’nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verilecek.

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