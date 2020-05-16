AK Parti İl Başkanı Ay: “Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız”

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, 2 gün önce Vefa Yardımlaşma Grubu'nun yardım dağıtım organizasyonunda saldırıya uğrayan Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'e ve ekibe geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Cumhuriyet Savcılığı, olayın faillerinden CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın serbest bırakılmasına itiraz ederek tutuklanması talebinde bulunduğu öğrenildi.

Perşembe günü akşam Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün katılımı ile yapılan Vefa Yardımlaşma Grubu'nun ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtımı sırasında Adana CHP Gençlik Kolları Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 4 kişinin çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziki tacizi oldu. Bunun üzerine Kaymakam Bingöl ve koruması olaya engel olmak istedikleri esnada şüpheli şahıslar hakaret ederek korumayı hafif şekilde yaraladı.

Zanlılardan 3'ü savcılık sorgusundan sonra, 1 şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Serbest bırakılmalara itiraz edilmesi üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırganlar hakkında yeniden yakalama kararı çıkartıldı.

Olayın ardından birçok siyasetçi saldırıyı kınadı. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay'da bugün Yüreğir Kaymakamlığına giderek Kaymakam Bingöl ve beraberindekileri ziyaret etti. Başkan Ay, Vefa Yardımlaşma Grubu'nda çalışanlara gül dağıtırken Kaymakam Bingöl'ün korumasına da çiçek ve tatlı hediye etti.

"Bu yapılanı Adanalı vatandaşlarımız kabul etmez"

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Ay, "Çok üzüntü verici bir durum. Asla kabul edilebilir bir durum değil. Bu insanlar gece gündüz mücadele sergiliyorlar. Bizim kaymakamlarımıza, çalışma gruplarımıza, polislerimize, emniyet teşkilatımıza bırakın kötü bir söz söylemeyi onları korumamız lazım. Bu yapılanı Adanalı vatandaşlarımız kabul etmez. Biz onlara Adanalı da diyemiyoruz zaten. Biz bu konunun hukuk çerçevesinde sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.

"Lanetliyoruz"

CHP'li yöneticilerden özür beklerken onların yalan söylediğini söyleyen Ay, "Yalanları, zorbalığı ve eşkıyalığı savunur haldeler. Kaymakamımızın orada olmadığını ima ederek açıklamada bulundu. Bu kaygı verici. CHP'li yöneticiler bir yalan siyasetini devam ettiriyorlardı. Bugün de artık durum bu yalandan ziyade eşkıyalığa, zorbalığa geldi. Bunu asla kabul etmiyoruz, lanetliyoruz. Burada üzücü bir durum söz konusu" ifadelerini kullandı.

"Eşkıyalığı kabul etmek mümkün değil"

Konunun yargıya intikal ettiğini belirten Başkan Mehmet Ay, "Bu kişilerin serbest bırakılması onların suçsuz olduğu anlamına gelmez. Bende bir hukukçuyum. Burada hukuki süreç devam ediyor. Biz bunların takibini yapacağız. Salgınla mücadele döneminde ülkede bir seferberlik hali varken CHP yapılan her iyiliği sabote etmek için bir çalışma içerisinde. CHP'li arkadaşları bu söylemlerden vazgeçmeye davet ediyoruz. Burada bu yapılanların bir tekinin kabul edilebilir yanı yoktur. Biz yalan siyasetine alıştık. Sürekli yalanlarını ortaya çıkartıyoruz. Bu yalanlarını ortaya çıkartmaktan biz yorulduk. Bugün ama yalanlarla birlikte eşkıyalık var. Bunu kabul etmek mümkün değildir" dedi.

"Bugün siyaset yapılacak gün değil"

CHP'nin yönetim kadrosuna da eleştirilerde bulunan AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, "CHP'nin yöneticileri ne kadar kirli bir dil kullanıyorlar ki onlarla birlikte çalışan gençlik kolları başkanı da bu eylemlere kalkışıp destekliyorlar. Burada CHP'li yönetim kadrosunun en başından itibaren sağlıklı bir dil kullanması lazım. İftira şantaj ve tehditten vazgeçmesi lazım. Biz siyaseti her zaman yaparız ama bugün siyaset yapılacak gün değil" şeklinde konuştu.

Bu arada, olaya karışan saldırgan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım için Cumhuriyet Savcılığı serbest bırakılmasına itiraz ederek tutuklanması talebinde bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA