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  3. Ak Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den muhalefete eleştiri: "Bu kendi düşmanlıklarını başkaları üzerinden anlatma zavallılığıdır"

Ak Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den muhalefete eleştiri: "Bu kendi düşmanlıklarını başkaları üzerinden anlatma zavallılığıdır"

Ak Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldığı Youtube programında Atatürk Havalimanı yerine yapılacak olan Millet Bahçesi için değerlendirmelerde bulundu.

Ak Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den muhalefete eleştiri: "Bu kendi düşmanlıklarını başkaları üzerinden anlatma zavallılığıdır"

Cüneyt Özdemir'in Youtube programına konuk olan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kendisine sorulan "Atatürk ve doğa düşmanı mısınız?" sorusuna "Bu kendi düşmanlıklarını başkaları üzerinden anlatma zavallılığıdır. CHP İstanbul İl Başkanı’nın Atatürk’e bakış açısı parti içinde bile büyük tartışma konusu." olduğunu söyleyen Kabaktepe, sanayi tesisi ya da rezidans değil, millet bahçesi yaptıklarını söyleyerek , "Doğa düşmanlığı, Atatürk düşmanlığı gibi sıfatları başkalarının üzerine atmasınlar. Zira tüm bunlar, malum kişilerin has özelliğidir” ifadelerini kullandı.

Ak Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den muhalefete eleştiri: Bu kendi düşmanlıklarını başkaları üzerinden anlatma zavallılığıdır

"KENDİ DÜŞMANLIKLARINI BAŞKALARINA YAFTALAYARAK KAPATMASINLAR"

CHP İstanbul İl Başkanının Atatürk'e karşı bakış açısının parti içinde tartışma olduğunu, Atatürk ile ilgili sosyal medyadaki gönderileri için cevap vermeleri gerektiğini söyleyen Kabaktepe, "Kendi düşmanlıklarını başkalarını yaftalayarak kapatmasınlar. Aynaya baksınlar. Bir sanayi tesisi, rezidans yapmaktan bahsetmiyoruz, millet bahçesinden bahsediyoruz." dedi. 

Ak Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den muhalefete eleştiri: Bu kendi düşmanlıklarını başkaları üzerinden anlatma zavallılığıdır

CHP ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine eleştirilerde bulunarak yapılacak olan Millet Bahçesinin doğa düşmanlığı olarak algılandığını belirten Kabaktepe, "Şimdi soruyorum, 3 yılda CHP'li İBB yönetimi park, peyzaj ve yeşil alan noktasında ne yapmış, AK Parti ne yapmış?" diyerek muhalefete soru yöneltti.

Havalimanı yerine bir rezidans ya da sanayi tesisi yapılmadığını, muhalefet çevresinin 'Havalimanı çevresine rezidans olmasın' söylemlerine karşılık yine de yapılacak olan Millet Bahçesine karşı çıktıklarını belirtti. 

Ak Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den muhalefete eleştiri: Bu kendi düşmanlıklarını başkaları üzerinden anlatma zavallılığıdır

Kabaktepe, yapılacak Millet Bahçesinin doğaya saygı olduğunu, havalimanının da devam etmesinin işlevselliğine saygı olduğunu belirterek, "Doğa düşmanlığı, Atatürk düşmanlığı gibi sıfatları başkalarının üzerine atmasınlar. Zira tüm bunlar, malum kişilerin has özelliğidir." dedi. 

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