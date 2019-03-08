AK Parti İl Başkanı Şenocak: Avcılar hak ettiği değere AK Parti belediyeciliği ile kavuşacak

) – AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "İnşallah 31 Mart akşamı Avcılar'da İbrahim Ulusoy'u belediye başkanı yapacağız. Avcılar hak ettiği değere AK Parti belediyeciliği ile kavuşacak" dedi.

Yerel seçimlere kısa bir süre kala saha çalışmalarını gece gündüz sürdüren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Avcılar ve Beylikdüzü ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Avcılar Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Şenocak, burada kadınlara seslendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Milletvekilleri Tülay Kaynarca, Akif Çağatay Kılıç ve Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy da etkinliğe katılanlar arasındaydı. Buradan Seçim Koordinasyon Merkezlerine geçerek teşkilat mensupları ile buluşan ve saha çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Şenocak, sandık başkanları ile birlikte vatandaşları da tek tek ziyaret etti.

"BELEDİYE İŞİ GÖNÜL İŞİ"

Önce millet ve önce memleket diyerek yola çıktıklarını ifade eden AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, "Çünkü memleket işi gönül işi, belediye işi gönül işi. Gönülden yapılsaydı bir tarafı göl bir tarafı deniz ve uluslararası yollar, hepsi Avcılar'da. Geleceğimizin teminatı sizler, gençler, ailelerimiz ve de çocuklarımız bu güzel ilçe şu anda bitkisel hayatta olur muydu?" diyerek CHP'li belediye başkanını eleştirdi.

AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Biz kadınlarımızı bir güne sığdıramayız. Yıl 365 gün hep hafızamızda olmaya devam edeceksiniz" diye konuştu.

"KAYBEDİLMİŞ BİR 5 YILINIZ DAHA OLMASIN"

Avcılar'da 2014'te önemli bir noktaya gelindiğini ve artık Avcılar'ın AK belediyecilik ile buluşacağını ifade eden Başkan Şenocak, "Bunun için üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getireceğiz. Burası bizim için çok önemli. Biz diyoruz ki Avcılarmakus talihini yenmeli. Avcılar artık AK belediyecilik hizmetiyle buluşsun. Burada iyi hizmet alırken iyi bir yöneticilik vasfıyla ilçeyi yöneten birine talip olun. Bunun için kaybedilmiş bir 5 yılınız daha olmasın. İnşallah 31 Mart akşamı Avcılar'da İbrahim Ulusoy'u belediye başkanı yapacağız" açıklamasını yaptı.

Avcılar'da kaybedilen yıllar olduğunu ifade eden Başkan Şenocak, "Buranın biz eski halini de biliriz. İnşallah buraları aldıktan sonra yapacağımız halleri de biliriz. Biz belediye başkan adayımızın projelerinin sonuna kadar arkasında olacağız. Avcılar hak ettiği değere AK Parti belediyeciliği ile kavuşacak. Yaptıklarımız yapacaklarımızın şahididir. Biz buraya çok güzel eserler kazandırdık ve inşallah belediye başkanlığı bize geçtiği andan itibaren çok daha güzel eserler kazandıracağız. 5 yılda bu ilçeyi tanıyamayacak kadar güzelleştireceğiz" dedi.

DHA