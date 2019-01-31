AK Parti İl Başkanı Tever'den SATSO Meclisi'ne veda

SAKARYA (AA) - AK Parti İl Başkanlığı görevine getirilen SATSO Meclis üyesi Yunus Tever, yeni görevi nedeniyle meclis üyeliğinden ayrıldığını bildirdi.

SATSO Yönetim Kurulu, Meclis Divanı ve Meclis Üyelerine veda eden Tever, burada yaptığı konuşmada, 2013 yılından bu yana büyük bir onurla sürdürdüğü görevini bugün itibariyle sonlandırdığını belirtti.

Bu zaman kadar kendisiyle beraber olan arkadaşlarına teşekkür eden Tever, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız tarafından AK Parti Sakarya İl Başkanlığı görevine getirildim. Bu ağır ve zor görevi layıkıyla yerine getirebilmek için bazı şeylerden fedakarlık yapmamız gerekiyordu. Bugüne kadar kimsede hakkım olduğunu düşünmüyorum ama hakkınızı helal edin, benden yana da helal olsun. Aynı yolda ilerliyoruz. Gayemiz Sakarya'ya hizmet etmek. Hizmet alanlarımız farklıdır ama ortak noktamız Sakarya’ya hizmettir. AK Parti İl Başkanlığında bir kardeşiniz olduğunu unutmayın. Her zaman sizlerin yanında olduğumu ifade etmek istiyorum."

Meclis Başkanı Talip Kuriş ve Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da Tever'e SATSO'ya yaptığı katkılar ve çalışmalardan dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarı diledi.

Kaynak: AA