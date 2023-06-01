AK Parti İl Başkanı Tever’in acı günü

Sakarya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'in amcasının oğlu son yolculuğuna uğurlandı.

4 ÇOCUK BABASI TEVER İÇİN YENİ CAMİİ'DE CENAZE NAMAZI KILINDI

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'in kuzeni Bayram Ali Tever, uzun süredir tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 4 çocuk babası Tever için Yeni Camii'de cenaze namazı kılındı. Öğle namazına müteakip kılınan namaz sonrasında ise Adapazarı Emirdağ Aile Kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Sakarya Milletvekilleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Bilim ve Sanayi Eski Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, siyasi partilerin il temsilcileri, İlçe Belediye Başkanları ve çok sayıda seveni katıldı.

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