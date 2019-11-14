AK Parti İl Başkanı Tutulmaz’dan istifa sonrası açıklama

AK Parti Iğdır İl Başkanlığı görevinden istifa eden Ahmet Tutulmaz, istifasının ardından basın açıklaması düzenledi.

Yaklaşık 6 yıldır yürüttüğü AK Parti İl Başkanlığı görevinden istifa eden Ahmet Tutulmaz basın açıklaması düzenledi. AK Parti'nin 7. Olağan Kongre sürecinin başladığını belirten Tutulmaz, "Partimizin 7. Olağan Kongre süreci başladı. 2 ay önce İl, İlçe ve genel merkezimizdeki arkadaşlarımız ile görüşmüştük. 7. Olağan İl Kongremizde görevi başka bir arkadaşımıza devretmeyi istediğimi genel merkeze beyan ettim. 7. Olağan Kongrede bu bayrağı başka bir arkadaşımıza devredip bir sürede başka bir arkadaşımız devam etsin dedim. Bu kadar süre yaptığım il başkanlığı görevi benim için yeter. Biraz da başka hizmet ve görevlerde bulunalım diye talepte bulunduk. Genel merkezimizdeki arkadaşlarımız da Cumhurbaşkanımız ile istişare ettiler. Bu karar tamamen benim ve genel merkezin ortak istişaresi ile olan bir şeydir" dedi.

Kaynak: İHA