AK Parti İl Başkanı Yıldız’dan vatandaşlara teşekkür

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, GAP Havalimanı gelip ilçe belediye başkan adaylarını coşkulu bir şekilde karşılayan vatandaşlara teşekkür etti.

Şanlıurfa'da 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti'de belirlenen ilçe belediye başkan adayları, bugün kentte geldi. AK adaylar, GAP Havalimanında vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Sözlerine 31 Mart yerel seçimlerin Şanlıurfa ve Türkiye'ye hayırlar getirmesini dileyerek başlayan AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, "Bugün buraya bizlerle beraber gelip gönül belediyeciliğini halkımızın ayağına getirecek ilçe belediye başkan adaylarımızı karşılamaya gelen tüm Şanlıurfalı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Her daim halkın yanında ve gece gündüz emek sarf eden teşkilat mensuplarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca ilçe belediye başkan adayları, milletvekilleriyle ve teşkilat olarak sahada daha da aktif olacağız. Milletimiz 31 Mart günü bir kez daha AK Parti diyecektir. Çünkü aziz milletim kendisine hizmet götüren AK kadrolara güveniyor. Önümüzdeki süreçte de halka daha iyi nasıl hizmet ederiz, bu kutlu davayı halkımızla daha iyi yerlere nasıl götürürüz, şiarıyla hareket edip sadece elimizi değil gönlümüzü ve gövdemizi de taşın altına koyacağız. Ben buradan şanlı halkıma çağrımı yineliyorum. Gelin bir kez daha büyük Türkiye ve güçlü Şanlıurfa diyelim" ifadelerini kulandı.

Kaynak: İHA