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AK Parti İl Başkanlığı binasına çekiçli saldırı!

Yalova’da 38 yaşındaki maskeli bir kişi, Rüstempaşa Mahallesi Çeşme Sokak’da bulunan AK Parti İl Başkanlığı binasına çekiçle saldırı düzenledi. Erkek şahıs, güpegündüz eline aldığı çekiçle camlara ve tabelaya vurarak zarar verdi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

AK Parti İl Başkanlığı binasına çekiçli saldırı!

Yalova’daki  AK Parti İl Başkanlığı binasına bugün saat 11.00 sıralarında B.U. isimli bir kişi tarafından saldırı gerçekleşti. 38 yaşındaki şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle herkesin içinde başkanlık binasının önüne gelerek çekişle camları ve tabelaları indirdi.  

Saldırgan şahıs daha sonra olay yerinden kaçtı.  Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.  Polis, şüphelinin peşine düştü.

YAKALANDI

Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken B.U. isimli 38 yaşındaki erkek şahıs başka bir iş yerine daha aynı şekilde zarar verirken polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan B.U. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

AK Parti İl Başkanlığı binasına çekiçli saldırı!AK Parti İl Başkanlığı binasına çekiçli saldırı!

AK Parti İl Başkanlığı binasına çekiçli saldırı! AK Parti İl Başkanlığı binasına çekiçli saldırı! AK Parti İl Başkanlığı binasına çekiçli saldırı!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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