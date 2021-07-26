AK Parti İl Başkanlığı'nda yaşanan intihar girişimi korku dolu anlar yaşattı!

AK Parti Bursa İl Başkanlığı binasında intihar girişimi yaşandı. Henüz kimlik bilgilerine uluşılamayan bir vatandaş çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Günboyu Gazetesi yazarı Levent Özeren o anları sosyal medya hesabında, takipçileri ile paylaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gelirken, şahsın kurtarıldığı öğrenildi.

İntihara kalkışan vatandaşın kimliği ve neden intihar etmek istemesinin nedeni ile ilgili bilgilere henüz ulaşılamadı.