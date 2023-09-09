AK Parti İl Gençlik Kolları’ndan Caddebostan’da çevre temizliği

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Çevre Şehir ve Kültür birimi tarafından, Cemre ekipleri ile birlikte Caddebostan sahilinde çevre temizliği yapıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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AK Parti İl Gençlik Kolları’ndan Caddebostan’da çevre temizliği

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Çevre Şehir ve Kültür birimi tarafından, Cemre ekipleri ile birlikte Caddebostan sahilinde çevre temizliği yapıldı. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, "Partimiz, kuruluşundan bugüne çevre politikalarını siyasetin merkezine oturtmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendi öncülüğünde "Sıfır Atık" kampanyası ile çevre duyarlılığımızı daha kurumsal bir hale dönüştürmüş bulunmaktayız" dedi.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Çevre Şehir ve Kültür birimi tarafından, Cemre ekipleri ile birlikte Kadıköy'de Caddebostan sahilinde çevre temizliği gerçekleştirildi. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek'in de katıldığı etkinlikte, sahilde ve yeşillik alanda bulunan çöpler toplandı.

"Havaya, suya, toprağa düşen Cemre gibi gönüllere düşen Cemreyiz biz"

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, "AK Parti Gençlik Kolları olarak bugün 81 il teşkilatımız ile birlikte şehirlerimizin parklarını, sahillerini, sokaklarını temizledik. Şehirlerimizi daha yaşanılabilir kılmak ve bir farkındalık oluşturabilmek adına bu etkinliğimizi gerçekleştirdik.

Partimiz, kuruluşundan bugüne çevre politikalarını siyasetin merkezine oturtmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendi öncülüğünde "Sıfır Atık" kampanyası ile çevre duyarlılığımızı daha kurumsal bir hale dönüştürmüş bulunmaktayız. Doğada çözünmesi yüzyılları bulan plastik atık ve diğer birçok çeşit çöp atıklarının ayrıştırılması ile geri dönüştürülmektedir.

Bu çerçevede Gençlik Kollarımızın tüm il ve ilçe teşkilatları olarak çevre konusunda sorumluluk alıyoruz. Özellikle son zamanlarda ülkemizde yaşanan doğal afetlerde gençlik teşkilatımız hep en ön sıralarda yer almıştır. Cemrelerimiz, asrın felaketinde, tarihimizin en büyük yangınlarında, sel felaketlerinde ve daha nicelerinde devletimizin, milletimizin yaralarının sarılması noktasında üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. Bunun yanında cemrelerimiz, fidan dikiminden doğadaki hayvan dostlarımızın mama su gibi her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar her daim sürdürülebilir bir çevre için sahadadır.

Biliyorsunuz CHP demek çöp, çukur, çamur demek. Uzun yıllar bu siyasete maruz kalmış Kadıköy halkını bu kötülükten ve hizmetsizlikten bir nebze de olsa kurtarmak için farkındalık oluşturmak için İstanbul Kadıköy'deyiz.

Bizim AK Parti olarak 22 yıldır Türkiye'de marka olmuş bir AK belediyecilik nişanımız var. AK belediyecilik anlayışını, AK kadroları tüm seçim bölgelerinde vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi 2024 yerel seçimlerinde de AK Parti'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz.

Doğaya, çevreye duyarlı ve yeşil alanlarımızı korumanın bilincinde bir gençlik olarak bu çalışmalara öncülük eden "Havaya, suya, toprağa düşen Cemre gibi Gönüllere düşen Cemreyiz Biz" diyerek başta Cemre hareketimizin gönül elçilerine ve İstanbul Gençlik Kollarımızın kıymetli mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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