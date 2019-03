AK Parti İl Kadın Kolları’ndan Başkan Vergili’ye tepki

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin kız mehteran takımının kurulması ile ilgili yaptığı açıklamalara AK Parti İl Kadın Kollarından tepki geldi.

AK Parti Karabük İl Kadın Kolları tarafından parti binasının önünde kadınlar Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin kız mehteran takımının kurulması ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, "Kadınlardan oluşan mehteranı reklam gibi gören ve bu projeye şarlatan diyerek küçümseyen en önemlisi cenneti analarımızın ayakları altına seren rabbimizin, kadınları aşağılayıcı hatta necis gibi gösteren bu zihniyete dur demek için buradayız" dedi.

Öksüzoğlu, tarih boyunca kadınların her alanda başarılı olduğunu ve dokunduğu yeri güzelleştirmeyi başardığını ifade ederek, "Kadınlarımızı biz her alanda görmeyi arzu ederken onlar mehteran grubunda yer almasından rahatsızlık duyuyor, siyasi malzeme yapıp eleştiriyorsunuz. Onları abdestsiz saki necis gibi gösteriyor. Birde buraya siyaseti karıştırıyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın kadınlarımızı her alanda var olmasını devletinde milletinde bekasında onların payı olacağını, güçlü Türkiye'nin güçlü kadınlarla vücut bulacağını ifade ediyor, destek veriyor. Sosyal hayatın bir parçası olması için elinden geleni yapıyorken sizin bu tutumunuz bir kadın olarak beni ve biz kadınları ziyadesi ile üzmüş ve buna siyaseti karıştırarak daha da çirkin bir hale getirmiştir. Cumhurbaşkanımızın övgüyle karşıladığı bu meseleyi sizler yergiyle anlatıyorsunuz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken bu tavrınızı esefle kınıyorum" diye konuştu.

"AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı olarak partili veya muhalefet bütün kadınlar bizimdir, kardeşimizdir" diyen Öksüzoğlu, "Kadınlarımız her alanda desteklenmeli ve güçlenmesi sağlanmalıdır. İlklerin üniversitesi olan Karabük Üniversitesinde adayımız Burhanettin Uysal Bey'in kızlarımızı sosyal kültürel alana teşvik etmesi, kültürümüzü, marşımızı, özgeçmişimizi kız öğrencilere kazandırması alkışlanacak bir olaydır, yerilecek değil. Adayımızın projesi diğer belediyelerde hayat bulmuş, takdirle karşılanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA