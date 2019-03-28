AK Parti İlçe Başkanı Ülgen: “Çıkarılan su Türkiye’nin en değerli suyu”

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, CHP İlçe Başkanı Fatma Gebeş Çimen'in ilçedeki bir otelin kullanmaya başladığı termal suya ilişkin iddialarına cevap vermek için basın toplantısı düzenledi. Ülgen açıklamasında, "CHP olarak Marmaris'te çıkan ve özelliklerine bakıldığında Türkiye'nin "en değerli suyu" nu değersizleştirmek için yalan yanlış bilgilerle, insanların gözlerinin içine baka baka yalan söylemeleri kabul edilemez." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlçe Başkanı Fatma Gebeş Çimen Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'nın sahibi olduğu otelin kullanmaya başladığı termal suyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Çimen açıklamasında, "MTA'ya göre Marmaris'te kayda değer jeotermal kaynak bulunmadı. Mevcut kaynağın da miktarı da yetersiz, sıcaklığı ve debisi de düşük. Ayrıca tuzlu." demişti. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Marmaris İlçe Başkanı bu iddialara cevap vermek için basın toplantısı düzenledi.

Hayal etmek başarmanın yarısıdır, biz hayal ettik başardık, sözleriyle konuşmasına başlayan Ülgen, "Seçimlerde son haftaya girmemizle birlikte yapılan karalama çalışmalarına karşı kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinden dolayı bir açıklama yapmanın zaruri olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 26 Mart 2019 tarihinde Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açılışı yapılan Cumhur İttifakı AK Parti Adayımız Serkan Yazıcı'ya ait Grand Yazıcı Club Turban Otel'in Termal tesislerin kayda değer termal özelliklerine sahip olmadığı iddia edilmiştir. Bahsi geçen Termal suyun tüm verileri mevcuttur. CHP tarafından tam bir araştırma yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilerek yapılan bir açıklama ile kamuoyu yanıltılmak istenmektedir. Bu açıklamayı yapmadan önce; Bu değerler ve termal suyunun belgelerine dair bilgileri termal kaynağın sahibi olan Hakan Beyaz ve Termal tesisin sahibi Serkan Yazıcı'dan istemek yerine MTA'nın 2012 yılındaki raporundan yola çıkılmış ve 2012 sonrasında Serkan Yazıcı'nın kendi girişimleriyle yapılan çalışmaların sonuçları dikkate alınmamıştır. 26.03.2019 tarihinde Turizm bakanının katılmasıyla birlikte açılan günlük 300 ton su kapasitesine sahip ve 6 adet havuzlu tesisin hizmete alındığı günde, bu açıklamanın yapılması çok büyük bir talihsizlik olmuştur."dedi.

"Türkiye'nin en değerli suyu"

Ülgen konuşmasını şöyle sürdürdü, "CHP olarak Marmaris'te çıkan ve özelliklerine bakıldığında Türkiye'nin "en değerli suyu" nu değersizleştirmek için yalan yanlış bilgilerle, insanların gözlerinin içine baka baka yalan söylemeleri kabul edilemez. Siyasi amaçlar uğruna bu tarz belgesiz, bilgisiz konuşmak doğru değildir. Yapmış oldukları iddiada termal suyun tuzlu su olduğu ve bilimsel olarak termal su olmadığını beyan etmeleri ise tam anlamıyla bir bilmemezliktir. Bu raporlar Sağlık bakanlığı ve Üniversiteler ile yapılmakta sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanarak Termal tesis belgesi alınmaktadır. Bu aşamaların tamamı yapılmıştır ve Bu tesis artık hem Marmaris'in hem de Güney Eğenin ilk termal tesisi olmuştur. Başta sedef, vitiligo, akne ve benzeri tüm dit rahatsızlıkları olmak üzere romatizma ve solunum yolu iltihapları kireçlenmeler ve kadın rahatsızlıkları ile kanser hastalığının alternatif tedavisinde içme, balneoterapi, çamur ve banyo kürlerine uygunluğu tescil edilmiştir. Bunun yanı sıra Gürelman Jeotermal tarafından verilen bilgiye göre, CHP seçim ofisinde, kendilerine sumun yaptıklarını ve bu suyun tüm Marmaris'e yetecek ölçekte olduğunun belirtildiği, sıcaklığının da mineral değeri ve kalitesi olarak en üst düzeyde olan termal sulardan biri olduğunun anlatıldığını biliyoruz. Kendilerine Grand Yazıcı Club Turban Otelinde çıkan suyun, anlattıkları şekilde MTA damgalı resmi onaylı belgesini tarafımıza ibraz etmesini rica ediyoruz. Zira bu suyun sondajının yapıldığını ve resmi kurumlardan onaylatıldığını biliyoruz. CHP ve Sevgili adayları Mehmet Oktay'ın bir kez daha üzülerek 2012 yılında kaldıklarına şahit olduk. Zaman hızlı akıyor farkında değiller. Termal suyun raporları ve kullanımı 29.11.2017 tarihlidir. MTA ve Muğla Sıtkı Koçman üniversitenin jeoloji bölümünün yapmış olduğu genel araştırmayla oteldeki suyu kıyaslamaları da ayrı bir tartışma konusudur. Marmaris Belediye Başkanı Adayımız Sayın Yazıcı'nın insanları yanılttığını ve hayal sattığını iddia eden Fatma Gebeş Çimen hanımefendi ve Sevgili Mehmet Oktay'ı hayalini değil gerçeğini görmek üzere Club Turban oteline suyun tüm teknik analizleri ve verilerini sunmak üzere davet ediyoruz. 12 Ay Turizm Hayal değildir. Kendilerine de burdan söz veriyoruz. Bize oy verselerde vermeselerde 12 Ay turizm Marmaris'te yapılacaktır. Martın Sonu olan baharın yazın habercisi olduğunu hatırlatır. Yaptıkları açıklamaların bundan sonra gerçek ile örtüşmesini temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA