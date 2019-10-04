AK Parti ilçe başkanları için karşılama

AK Parti Van İl Başkan Vekili Abdullah Çalım, genel merkez tarafından ataması yapılan 5 ilçe başkanı için karşılama töreni yapacaklarını söyledi.

Konuyla ilgili olarak AK Parti Van İl Başkanlığında, İl Başkan Vekili Abdullah Çalım başkanlığında yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Çalım, genel merkez tarafından Erciş'e Nedim Sağlam, Muradiye'ye M. Nesim Yavrutürk, Gürpınar'a Taha Güngör, Çatak'a Ahmet Kuncu ve Özalp'a ise Ercan Ağar'ın atandığını söyledi. Çalım, yeni atanan ilçe başkanlarının İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile birlikte yarın (5 Ekim) saat 12.30'da Van Ferit Melen Havaalanında törenle karşılanacağını açıkladı. Gerekli hazırlıkların yapıldığını da sözlerine ekleyen Çalım, karşılama için tüm teşkilatları ve Van halkını saat 12.30'da Ferit Melen Havaalanına beklediklerini de aktardı.

Yeni atanan ilçe başkanlarının, havaalanındaki karşılamanın ardından konvoy eşliğinde ilçelerine gidecekleri bildirildi.

Kaynak: İHA