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AK Parti ilçe binasına molotof kokteyli saldırı

AK Parti'nin Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bulunan ilçe binasına 2 kişi tarafından molotofkokteyli ile saldırı düzenledi. Saldırıyı düzenleyen 2 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

AK Parti ilçe binasına molotof kokteyli saldırı

Gece saatlerinde yaşanan olay Bismil'in ilçe merkezindeki  Ziraat Caddesi'nde bulunan AK Parti İlçe binasında meydana geldi .İlçe Başkanlığı binasına 2 kişi, molotof kokteyli ile saldırı düzenledi. Saldırı nedeniyle parti binasında hasar oluşurken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından düzenlenen operasyonla 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Saldırıya ilişkin açıklama yapan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Serdar Budak, sivil siyasete saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.

 

AK Parti ilçe binasına molotof kokteyli saldırı

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