AK Parti ilçe binasına molotof kokteyli saldırı

Gece saatlerinde yaşanan olay Bismil'in ilçe merkezindeki Ziraat Caddesi'nde bulunan AK Parti İlçe binasında meydana geldi .İlçe Başkanlığı binasına 2 kişi, molotof kokteyli ile saldırı düzenledi. Saldırı nedeniyle parti binasında hasar oluşurken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından düzenlenen operasyonla 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Saldırıya ilişkin açıklama yapan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Serdar Budak, sivil siyasete saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.