AK Parti İstanbul adayını açıklıyor; Cumhurbaşkanı Erdoğan salona geldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Aday tanıtım toplantısı için çok sayıda partili, Sinan Erdem Spor Salonu'na geldi. Spor salonu çevresinde ve içinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Salona girmek isteyenler tek tek güvenlik noktalarından içeri alındı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nu, İstanbul'un dört bir yanından gelen partililer doldurdu. Cep telefonu ışıklarını açan partililer, ellerinde salladıkları Türk bayrakları ile türkü ve marşlara eşlik etti. Partililer zaman zaman salonda çalan oyun havalarına eşlik ettiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da saat 15.10'da salona geldi.

DHA