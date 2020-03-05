AK Parti İstanbul belediye meclis üyelerinden CHP'li Özkoç'a tepki

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul belediye meclis üyeleri, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına ortak bildiriyle tepki gösterdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hazırlanan bildiri, bugün yapılan ilçe meclislerinde okundu.

Bildiride, "Cumhurbaşkanımız'a yönelik sarf edilen hayasızca ifadeler, CHP adına siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiş, tam bir hadsizlik, ahlaksızlık, terbiyesizlik ve hezeyan örneğidir. Türkiye'nin bir varoluş mücadelesi verdiği süreçte Özkoç'un skandal ifadeleri, Mehmetçiklerimizi şehit edenlerin siyasi sözcülüğünü yapmaktır." denildi.

Özkoç'un ifadelerinin CHP adına siyasi tarihe kara bir leke olarak geçtiği vurgulanan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin bir varoluş mücadelesi verdiği, acıda ve sevinçte bir olmamız gereken, Mehmetçiklerimizin şehitler vererek canıyla kanıyla vatanımızı savunduğu kritik bir anda, CHP'li Özkoç'un skandal sözleri, artık millilik vasfını iyice kaybetmiş, kendi ülkesi yerine Mehmetçiklerimizi şehit edenlerin siyasi sözcüsü gibi konuşan, milletin iradesini ve demokrasiyi hiçbir zaman hazmedememiş bir parti için çok şaşırtıcı olmasa da içerdiği hadsizlik, ahlak dışılık ve ulaştığı seviyesizlik açısından tahammül ötesidir. Dahası, savaş alanlarında ve diplomaside verdiğimiz büyük mücadeleyi ve bu vesileyle zirveye çıkan birlik, beraberlik, kardeşlik ve kenetlenme ruhunu içeriden zayıflatma, parçalama ve dinamitlemeye matuf, adeta Baasçı bir beşinci kol faaliyetidir."

Bildiride ayrıca Özkoç'un hukuk önünde hesap vermesi gerektiğine dikkat çekilerek, sürecin takipçisi olunacağı aktarıldı.





Kaynak: AA