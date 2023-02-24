AK Parti, İstanbul depremi için harekete geçti! Atılacak adımlar tek tek belirlendi: 'Erdoğan radikal adımlar atacak

AK Parti, İstanbul depremi için hazırlık yapılması konusunda çalışmalara başladı. Buna göre mikro şehirlerin kurulması, ekonomik açıdan kritik sektörlerin de bu alanlara kaydırılması gündeme geldi. Konuya ilişkin konuşan AK Parti kurmayları, "Erdoğan radikal adımlar atacak, bunların hepsinde de bilim ve teknoloji ne diyorsa o ön planda olacak” dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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AK Parti, İstanbul depremi için harekete geçti! Atılacak adımlar tek tek belirlendi: 'Erdoğan radikal adımlar atacak

AK Parti, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası İstanbul'da atılacak adımlar için harekete geçti. Hürriyet yazarı Hande Fırat'ın köşe yazısında aktardıklarına göre deprem bölgesi ve tüm Türkiye için pandemi döneminde benzer bir deprem bilim kurulu oluşturulacak. Sürpriz isimlerin yer alacağı bilim kurulunda deprem uzmanlarının yanı sıra aynı zamanda tedarik zinciri uzmanları gibi isimlerin de yer alması planlanıyor.

AK Parti, İstanbul depremi için harekete geçti! Atılacak adımlar tek tek belirlendi: Erdoğan radikal adımlar atacak

AK PARTİLİ İSİMLER KONUŞTU

Bu konuda konuşan AK Partili isimler, “Erdoğan radikal adımlar atacak, bunların hepsinde de bilim ve teknoloji ne diyorsa o ön planda olacak” dedi.

AK Parti, İstanbul depremi için harekete geçti! Atılacak adımlar tek tek belirlendi: Erdoğan radikal adımlar atacak

ATILACAK ADIMLAR BELLİ OLDU

İstanbul için hayata geçirilecek plana göre mikro kentler oluşturulacak, kritik sektörler başka alanlara kaydırılacak.

Hande Fırat bu konuya ilişkin olarak köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"- Olası İstanbul depremi için hızlı bir çalışma başlatılması gündemde.

- Mikro şehirlerin kurulması konuşuluyor.

- Şile-Kandıra arası ile İzmit-Kandıra arasına depreme dirençli evlerin inşası ile ikişer milyonluk şehirlerin kurulması üzerinde duruluyor.

AK Parti, İstanbul depremi için harekete geçti! Atılacak adımlar tek tek belirlendi: Erdoğan radikal adımlar atacak

- Bu hatların aynı zamanda yeni yapılan Anadolu otoyoluna yakınlığı da avantaj olarak görülüyor.

- Ekonomik açıdan kritik sektörlerin de yine bu alanlara kaydırılması gündemde.

- 1999 Gölcük depreminde de görüldüğü gibi deprem açısından en tehlikeli hat E-5 Karayolu’nun etrafındaki alan. Bu nedenle bu hat üzerinde nüfus ve yerleşim alanlarının seyreltilmesi görüşü hâkim. Bu alanlar yeşil alan olarak dizayn edilecek."

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