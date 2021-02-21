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  3. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak aday olmadığını açıkladı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak aday olmadığını açıkladı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda iddialarda belirtildiği gibi aday olmadığını duyurdu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak aday olmadığını açıkladı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda iddialarda belirtildiği aday olmadığını duyurdu. 

İstanbul'daki mevcut AK Parti ilçe belediye başkanlarını temsilen 5 belediye başkanının, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek mevcut başkan Bayram Şenocak ile çalışmak istemediklerini belirtmeleri üzerine 24 Şubat'ta yapılacak il kongresine Bayram Şenocak'ın yerine Muaarif Vakfı'ndan Osman Nuri Kabaktepe'nin il başkanı adayı olarak açıklanacağı belirtiliyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak aday olmadığını açıkladı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe mi olacak?AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe mi olacak?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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