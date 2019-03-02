AK Parti İstanbul İl Başkanı, ev ev, kapı kapı seçmen ziyareti yaptı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak; ev ev, kapı kapı gezerek seçim çalışmalarına hız verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamıyla kapıları çalan Başkan Şenocak'a bir vatandaş, "Cumhurbaşkanımız başımızdan eksik olmasın, onun için her namazdan sonra dua ediyoruz" diye karşılık verdi.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi AK Parti'de gece gündüz demeden seçim çalışmaları sürdürülürken, İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da İstanbul'un bütün ilçelerini dolaşmaya devam ediyor. Fatih ve Bayrampaşa'da vatandaşları Seçim İrtibat Büroları'nda (SKM) ziyaret eden Başkan Şenocak, ardından ev ev gezerek, seçmenlerle sohbet etti ve onlara çay ikramında bulundu.

"ALLAH CUMHURBAŞKANIMIZA UZUN ÖMÜRLER VERSİN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamıyla evleri ziyaret eden Başkan Şenocak'a Fatih'te yaşayan Hatice Teyze (Güneş), "Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz ve ondan başka kimseyi tanımıyoruz. Allah, Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin. Her namazımda dua ediyorum ve inşallah yine kazanacak" ifadelerini kullandı.

Bu hayır dualara layık olabilmek adına çok çalıştıklarını belirten ve Hatice Güneş'e bu samimi duası için çok teşekkür eden Şenocak, Fatih Belediyesi Başkan Adayı Ergün Turan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için destek talebinde bulundu.

"BU ADAM BÜYÜK ADAM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşlılara ve emeklilere yaptığı zamlara vurgu yapan Hatice Güneş, "Bu adam büyük adam. Daha ne yapsın? Maaşlarımıza bin TL zam yaptı. Bundan başka adam gelmez. "Başımızdan eksik olmasın" diye gece-gündüz dua ediyorum. Çok seviyorum, çok seviyoruz onu" dedi.

"HERKESİN GÖNLÜNE DOKUNACAĞIZ"

Fatih ve Bayrampaşa'da onlarca vatandaşın kapısını çalan İl Başkanı Şenocak, "Herkesin kapısını çalacağız. Herkese tek tek ulaşacağız. Zamanımız çok kıymetli. Bugün size geldik, yarın diğer vatandaşlara gideceğiz ama herkesin gönlüne dokunacağız" diye konuştu.

Fatih ve Bayrampaşa ilçelerinde vatandaşlarla birebir iletişim kuran Başkan Şenocak'a yoğun ilgi vardı. Çocuklar ve yaşlılarla özel olarak ilgilenen Başkan Şenocak, küçüklere hediyelerini takdim etti. Gittiği evlerde AK Parti'ye üye olunup olunmadığı ile alakalı bilgi alan Başkan Şenocak, üye olmayan vatandaşlara da, "Partimize üye olur musunuz?" şeklinde yönelttiği soruya olumlu cevaplar aldı ve birçok vatandaşı AK Parti'ye üye yaptı.

DHA