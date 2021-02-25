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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe herkesi kucaklıyor: Her İstanbullu başımızın tacıdır

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı herkesi kucaklayan paylaşımı ile takdir topladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe herkesi kucaklıyor: Her İstanbullu başımızın tacıdır

AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde Bayram Şenocak'ın aday olmayacağını açıklamasının ardından tek aday olarak kongrede seçilen Osman Nuri Kabaktepe, yeni il başkanı olarak dün görevine başladı. Teşkilat içinde sevilen bir isim olan ve ağabey kimliği ile teşkilatlara yön vermesi beklenen Osman Nuri Kabaktepe'nin neler yapacağı şimdiden merak konusu oldu.

AK Parti teşkilatlarından destek alan bir isim olan Kabaktepe,  "İstanbul Teşkilatı olarak tarihin huzurunda söz veriyoruz; tarihiyle, inancıyla, insanıyla ve ruhuyla bizim olan İstanbul'u yeniden kazanacağız" diyerek teşkilatlara güven aşılamıştı.

VATANDAŞLARA SESLENDİ

İl Başkanı olarak vatandaşlara seslenen Kabaktepe, Twitter hesabından yaptı paylaşımda," İstanbul'un havasını soluyan her İstanbullu başımızın tacıdır." ifadelerine yer vererek herkesi kucaklayan bir siyaset yapacaklarının sinyalini verdi. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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