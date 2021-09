AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, İBB'deki skandalı açıkladı: Halk otobüslerinin parası 3-4 aydır ödenmiyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Yavuz Oğhan'ın sunduğu Bire Bir programına katılarak İstanbul'daki son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu. Siyasetin konuşmasından ve diyalogdan yana olduklarını belirten AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbullu vatandaşların faydasına olan her şeyi oturup konuşmaya, birlikte yol haritası çıkarmaya hazır olduklarını her zaman söylediklerini kaydetti.

"500 TANE OTOBÜSÜ ÖZ KAYNAKLARLA ALMIŞIZ"

CHP'nin İstanbul'daki Büyükşehir Belediyesini kazandığı günün ve bugünün ihtiyaçlarının aynı olmadığını ifade eden Osman Nuri Kabaktepe," Halk otobüslerimiz mavi boyalıydı, rengini sarıya aldınız. Ne oldu? Halk otobüsü onlar yani. Hepsinin İETT altına aldınız. 3-4 aydır da halk otobüslerinin parasını ödemiyorsunuz. 2013 - 2018 yılları arasında biz 500 tane otobüsü öz kaynaklarla almışız. Aynı belediyeyi yönetiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

CHP’li İBB, otobüslerin bakımı ve onarımı için 1 Milyar TL’nin üzerinde ihale yapmasına rağmen her gün başka bir yerde arızalarla karşılaşıyoruz.



İstanbullular adına soruyorum, araç tamir ve bakım ihalesini kim aldı ve neden ihalenin gereğini yapmıyor? pic.twitter.com/kYYO2HffaW — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) September 9, 2021

"VAR OLAN OTOBÜSLERİ NİYE TAMİR EDEMİYORSUNUZ?"

Sözlerini sürdüren Osman Nuri Kabaktepe," Hadi yeni otobüs alamadınız. Var olan otobüsleri niye tamir edemiyorsunuz? Bozulanların içerisinde İETT'de halk otobüsü de hepsi vardır. Ben öyle bir çetele tutmadım. Arkadaşlarıma şunları söyledim, 'Bakın arkadaşlar bu makinedir, her zaman bozulur. lütfen bir istatistik yapın. Bizim dönemimizdeki durum nedir? Şimdiki durum nedir?' Baktık ki kabul edilebilir ve tamir edilebilir sınırın üzerinde bir bozulma var. Ondan sonra bu konuya eğildik. Ondan önce bakmadık. Her yıl, her dönemde otobüs bozulur makinedir. " diye konuştu.

"BÜYÜK BİR İLGİSİZLİK VAR"

Kabaktepe şunları kaydetti:

"Şimdi gördük ki o dönemde 1 ise şimdi 6-7. Orantısal olarak kabul edilebilir sınırın üzerinde. Otobüslerin sadece yolda kalması değil, temizlik, klima bakım sistemleri, içerideki bakım. Bu konuda büyük bir ilgisizlik var. Büyükşehir diyor ki, " Ben 1 milyar küsürlük ihale yaptım.' Bu ihaleyi de falan milletvekilinin müşavir olduğu şirket almış. Bu şirket ne iş yapıyor. İşi bu, ona otobüs alınması için yapılmamış bu ihale. Bakım ve onarım için yapılmış, yapsın o işini. "