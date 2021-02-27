AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP'ye 94 ruhu göndermesi

İstanbul'daki CHP'li belediyelerde çalışan işçilerin bulunduğu sendikalarla belediyeler arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürerken istediği talepler karşılanmayan belediye işçileri grev kararı aldı ve çalışmadı. Bunun akabinde İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çöplerin toplanmaması nedeniyle vatandaşlar mağduriyet yaşadı, çevre kirliliği ve kötü kokular oluştu. Bu duruma ilişkin olarak AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'lileri eleştirdi.

Twitter hesabı üzerinden çöplerin toplanmadığı görüntüleri paylaşan Kabaktepe," Biz 94 ruhundan bahsedince, CHP'liler kayıtsız kalamamış, dönemin çöp dağlarıyla İstanbulluları tekrar buluşturmak için harekete geçmişler. Sevgili gençler, sene olmuş 2021. Bırakın bu çöpleri “ajans” toplasın. Gelin biz sizinle büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimizi konuşalım." ifadelerini kullandı.