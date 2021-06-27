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  3. AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye sert eleştiri: İstanbul 2 yıldır büyük çaplı ekolojik felaketler yaşıyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye sert eleştiri: İstanbul 2 yıldır büyük çaplı ekolojik felaketler yaşıyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Büyükçekmece Gölünde balık ölümleri yaşanması üzerine CHP'li İBB yönetimini eleştirerek," İstanbul 2 yıldır büyük çaplı ekolojik felaketler yaşıyor. Müsilajdan balık ölümlerine kadar yaşanan felaketlerin sorumlusu CHP'li İBB yönetiminin tek gündemi ise 'suya zam' yapmak!" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye sert eleştiri: İstanbul 2 yıldır büyük çaplı ekolojik felaketler yaşıyor

Türkiye, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununu çözmek için belediye ve bakanlıklarla kolları sıvarken bu kez İstanbul'da Büyükçekmece Gölü'nde meydana gelen kirlilik nedeniyle yaşanan balık ölümleri endişeye neden oldu. Vatandaşlar ilk kez balık ölümleri ile karşılaştıklarını ifade ederken AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe bu durumdan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesini sorumlu tuttu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye sert eleşti: İstanbul 2 yıldır büyük çaplı ekolojik felaketler yaşıyor

"CHP'Lİ İBB YÖNETİMİNİN TEK GÜNDEMİ SUYA ZAM YAPMAK"

Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Temel atmama törenleri, verimli çalıştırılmayan arıtma tesisleri, ihmal edilen çevre yönetimi ile İstanbul 2 yıldır büyük çaplı ekolojik felaketler yaşıyor. Müsilajdan balık ölümlerine kadar yaşanan felaketlerin sorumlusu CHP'li İBB yönetiminin tek gündemi ise 'suya zam' yapmak!"

 

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye sert eleşti: İstanbul 2 yıldır büyük çaplı ekolojik felaketler yaşıyor

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