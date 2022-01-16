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  3. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe 2023 seçimleri için iddialı konuştu: "Öyle bir kazanacağız ki!"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe 2023 seçimleri için iddialı konuştu: "Öyle bir kazanacağız ki!"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe 2023 seçimlerini işaret ederek iddialı bir yorumda bulundu. Kabaktepe, "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe 2023 seçimleri için iddialı konuştu: "Öyle bir kazanacağız ki!"

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, iddialı açıklamalarda bulundu. Hiçbir bahaneye ve yapılan manipülasyonlara aldırış etmeden başarıya odaklanarak yollarına devam edeceklerini ifade eden Kabaktepe, yaklaşan 2023 seçimlerini "öyle bir kazanacağız ki" şeklinde değerlendirdi.  

TOPLANTI KIZILCAHAMAM'DA YAPILDI

Kızılcahamam’da gerçekleştirilen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İl Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.  

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe 2023 seçimleri için iddialı konuştu: Öyle bir kazanacağız ki!

"BİLİYORUZ Kİ BİZ KAZANACAĞIZ"

Toplantıda konuşan ve 2023 seçimlerini değerlendiren Osman Nuri Kabaktepe, "Önce 2023 seçimlerini yaşayacağız. Ardından hızla 2024 seçimleri için çalışacağız. 2023’te inanıyoruz ve biliyoruz ki biz kazanacağız. Hem de öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. Birinci olarak bu azmimizi, kararlılığımızı, inancımızı, duruşumuzu hiçbir şeyin etkilemesine, bozmasına, zayıflatmasına fırsat vermeyeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, nasıl bir manipülasyon oluştururlarsa oluştursunlar, nasıl bir algı yaparlarsa yapsınlar her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında sıra dağlar gibi dimdik durmaya devam edeceğiz. Hiçbir bahaneye sığınmadan, hiçbir manipülasyona aldanmadan başarıya odaklanacağız." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe 2023 seçimleri için iddialı konuştu: Öyle bir kazanacağız ki!

"BAHANEYE DÖNÜŞTÜRMEYECEĞİZ"

Hiçbir şeyi bahane etmeden başarıya odaklı bir oluşuma gidildiğini ifade eden Kabaktepe, "İnsandır. İnsanın olduğu yerde eksiklik olur, insanın olduğu yerde hata olur. Ancak AK Parti teşkilatımızın kadroları, AK Parti Kadın Kolları teşkilatımızın kadroları, hiçbir eksikliği, hiçbir hatayı kendi çalışmasını engelleyecek, çalışma azmini kıracak bir bahaneye dönüştürmeden başarıya odaklanan kadrolardır." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe 2023 seçimleri için iddialı konuştu: Öyle bir kazanacağız ki!

"ÇALIŞACAĞIZ VE BAŞARACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde çalışıp başaracaklarını aktaran Kabaktepe, "Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde daha adil, hakkı ve hakkaniyeti esas alan daha bir Türkiye’yi ve dünyayı inşa edecek. İşte bu istikamette hedefe yürürken hiçbir hata hiçbir eksiklik moralimizi bozmayacak, yürüyüşümüzü etkilemeyecek, duruşumuzu sarsmayacak. Hep beraber, hep birlikte, yekvücut olarak çalışacağız ve başaracağız." şeklinde konuştu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe 2023 seçimleri için iddialı konuştu: Öyle bir kazanacağız ki!

Ramazan Sarı
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