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Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe İBB'yi topa tuttu! "İstanbul'un yaşam kalitesini düşürüyorsunuz!"

İstanbul'da yaz aylarında ortaya çıkan sivrisinek meselesi ile ilgili açıklamada bulunan Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sitem etti. Kabaktepe bu meseleyi sosyal medya hesabından gündeme getirdi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe İBB'yi topa tuttu! "İstanbul'un yaşam kalitesini düşürüyorsunuz!"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul'da sivrisinekler konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirerek, "Sivrisinekle mücadelede neden geç kaldınız?" dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığının Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ocak 2021'de düzenlenen İBB Meclis Toplantısı'nda AK Parti Meclis Üyesi Ömer Çetinkaya'nın sivrisinek meselesi hakkında uyarılarının yer aldığı videoyu da alıntılayan Kabaktepe: belediye yönetimine eleştirilerde bulundu.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe İBB'yi topa tuttu! "İstanbul'un yaşam kalitesini düşürüyorsunuz!"

İŞİNİZİ CİDDİYE ALIN!

Nuri Kabaktepe paylaşımında: "Bir tweet ile müsilajı temizleyen CHP'li İBB bir kısa mesajla da sivrisinekleri temizlemeyi hedefliyor. Sivrisineklerle mücadelede neden geç kaldınız? İstanbullunun yaşam kalitesini düşürüyorsunuz. İşinizi ciddiye alın. Bir hıfzıssıhha meselesidir" ifadelerine yer verdi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe İBB'yi topa tuttu! "İstanbul'un yaşam kalitesini düşürüyorsunuz!"

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