AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an tilavetini paylaştı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okurken çekilen bir videosunu paylaştı.

Şenocak paylaşımında "Allah'ım; bize milleti gibi inanan, milleti gibi yaşayan, milleti gibi okuyan bir Cumhurbaşkanı verdiğin için sana hamdüsenalar olsun." ifadelerini kullandı.

Videoda Şura Suresi'nin 9-13 ayetlerini okuduğu görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tilaveti öğle namazından sonra yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA