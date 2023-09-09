AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Esenyurt’ta “Yeniden İstanbul” programı düzenlendi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Esenyurt'ta düzenlenen, "Yeniden İstanbul" programında konuşan İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Hizmet ve eser yoksunluğunu CHP döneminde yaşayan İstanbul'umuz inşallah 2024 Mart seçimlerinde...

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Esenyurt’ta “Yeniden İstanbul” programı düzenlendi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Esenyurt'ta düzenlenen, "Yeniden İstanbul" programında konuşan İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Hizmet ve eser yoksunluğunu CHP döneminde yaşayan İstanbul'umuz inşallah 2024 Mart seçimlerinde yeniden AK Parti belediyeciliğine kavuşacak" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yerel seçim çalışmaları çerçevesinde Esenyurt'ta "Yeniden İstanbul" programı düzenlendi. Program İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti İstanbul Milletvekillerinin katılımıyla Esenyurt İlçe Başkanlığı önünde gerçekleştirildi. Program burada yapılan basın açıklamasıyla başladı. Esenyurt AK Parti İlçe Başkanlığı önündeki basın açıklamasının ardından eğitim kampüsü şantiye ziyaretine gidildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla İstanbul'da mayıs seçimlerinden sonra hiç durmadan Yerel seçimler için çalıştıklarını söyledi. 2024 Mart seçimlerine durmadan hazırlandıklarını dile getiren Kabaktepe, "Hem Mayıs sonuçları hem de şimdiki süreç göstermektedir ki bu kayıp yıllar vesilesiyle başta CHP'li İBB Başkanı olmak üzere ilçe belediyeleri de yapmadıklarını, yapamadıklarını algıyla örtmeye çalışmaktadırlar. Beceremediklerini ve başaramadıklarını birtakım ürettikleri manipülasyonlarla gidermeye çalışmaktadırlar. Soru çok basit. 4 yıllık zaman geçti. İstanbul için ne ürettiniz. Bunun için ne yaptınız? Bu yaz kuraklık yaşayıp, yaşamama korkusuyla baş başaydık. 4 yılda bir metreküp daha artı su gelmesi için İstanbul için ne yaptınız? İstanbul'da size kendi ifadenizle tıkır tıkır işleyen bir toplu ulaşım teslim edildi. Bu toplu ulaşımı aldığınız noktadan daha iyi götürmek için ne yaptınız? Veya hazır giden sistemi yönetmeyi de beceremeyip bozar hale mi getirdiniz" dedi.

"İstanbul'umuz inşallah 2024 Mart seçimlerinde yeniden AK Parti belediyeciliğine kavuşacak"

Ekrem İmamoğlu'nun Kadir Topbaş'a ait olan "aynı anda en çok metro yapan şehir" sloganını kullandığını belirten Kabaktepe konuşmalarının devamında, "Büyükşehir belediye başkanının hoşuna gitmiş. Onu da kullanıyor. Kullansın. Bir problemi yok. Ama artık İstanbul'un yeni sloganı bu değil. İstanbul'un yeni sloganı şu, "Dünyada aynı anda en çok otobüs yanan şehir" Yani en çok metro yapan şehir değil. En çok otobüs yanan şehir. Bu hale gelmiştir. Hani artık İETT otobüslerine astığımız servis dışı levhasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 4 yılda başarmış İBB binasının önüne asmıştır. Artık İBB servis dışıdır. Hizmet ve eser yoksunluğunu CHP döneminde yaşayan İstanbul'umuz inşallah 2024 Mart seçimlerinde yeniden AK Parti belediyeciliğine kavuşacak. İstanbul burada gereken cevabı bu ilgisizliğe, beceriksizliğe, başarısızlığa ve bu hizmet yoksunluğuna karşı gereken tavrı en güzel bir şekilde gösterecek. Esenyurt'ta güzel işlerimiz bakanlıkların da aracılığı ile devam ediyor. Türkiyemiz'in en büyük okul komplekslerinden birisi Esenyurt'umuzda yapılıyor. Hastane yatırımlarımız devam ediyor. Sporla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Biz halkımız için burada olmaya, halkımızla birlikte olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Melen olmasaydı bugün musluktan su akmayacaktı"

Kabaktepe, "Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da suyla ilgili konular gündeme geldi. İstanbul'un susuzluk çekmemesinin nedeni cumhurbaşkanının ilk belediye başkanlığı döneminde başlattığı iki temel projedir. Birisi Istrancalar diğeri Sakarya'da Melen projesidir. O gün o projelere bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin o günkü öncülleri de karşı çıkmışlardı. Bugün İstanbul'da içtiğimiz suyun günlük yüzde 75'i Melen'den geliyor. Yani Melen olmasaydı bugün musluktan su akmayacaktı. CHP dönemi bir önceki döneminde olduğu gibi Melen olmasaydı şimdi buraya çekilmiş tankerin arkasında, elinizde bidonlarla biz su kuyruğunda olacaktık" dedi.

"10 binin üzerinde öğrencimize hizmet verecek"

Kabaktepe, "Türkiye'mizin en büyük okul komplekslerinden birini ziyaret etmek için geldik. 10 binin üzerinde öğrencimize hizmet verecek ve yüzde 80'nin üzerinde tamamlanmış. Önümüzdeki eğitim öğretim dönemi sürecinde de çocuklarımızın cıvıl cıvıl oynayacağı bir kampüsü bugün ziyaret ediyoruz. Bugün tüm milletvekillerimizle Esenyurt'ta ziyaretlerimizi yapıyoruz. Burada kamuya ve çocuklarımıza dönük bir atılım, bir yatırım yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'mızın çok büyük bir yatırımı ama CHP belediyeciliğinin hizmet yoksunluğunu başkalarına saldırarak algı ve manipülasyonla giderme çabasını bu kampüs üzerinde de Esenyurt belediye başkanının sarf ettiği cümlelerde görüyoruz. Araziyle ilgili ortaya attığı ifadelerin tamamı bir spekülasyondur. Bu kampüsle ilgili satış durdurmuş falan gibi cümlelerin hepsi siyasi hakikatsizlik hastalığına düşen CHP'nin, Esenyurt Belediye Başkanı'nın şecaat arz edecekken sirkat söylemesinden başka bir şey değildir. Esenyurt AK Parti Belediye Meclis Grubu'nun eğitime tahsis ederek belediyeye yeniden tahsis ettiği arazide yapmak için kollarını sıvadığı okulları önce bir tamamlasın, Esenyurt'a güzellikle hizmet etsin diyerek ben sözlerimi tamamlıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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