AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nda görev dağılımı yapıldı

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Bayram Şenocak'ın aday olmadığı kongreye tek aday olarak giren Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı oldu. Kongrede kararlı mesajlar veren ve teşkilatlara ağabeylik yapması beklenen Kabaktepe, çalışma arkadaşlarının görevlendirmesini de yaptı.

İŞTE AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINDAKİ GÖREV DAĞILIMI

İl Başkanı: Osman Nuri Kabaktepe

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Adem Yıldırım

Teşkilatlanma Başkanı: İsmet Öztürk

Seçim İşleri Başkanı: Şengül Karslı

Tanıtım Medya Başkanı: Halime Kökçe

Dış İlişkiler Başkanı: Fahri Şahin

Sosyal Politikalar Başkanı: Sevim Sayım Madak

Yerel Yönetimler Başkanı: Malik Ejder Batur

Ekonomi İşleri Başkanı: Giyasettin Gergin

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Mehmet Emin Özkaya

İnsan Hakları Başkanı: Yıldız Konal Süslü

Mali ve İdari İşler Başkanı: Mahmut Gürcan

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı: Cahit Altunay

Araştırma ve Geliştirme Başkanı: F. Zehra Şener

İl Sekreteri: Fatih Coşar

Kadın Kolları Başkanı: Rabia İlhan

Gençlik Kolları Başkanı: Osman Tomakin