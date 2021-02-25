AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nda görev dağılımı yapıldı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, teşkilat içerisindeki görev dağılımını yaptı.
AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Bayram Şenocak'ın aday olmadığı kongreye tek aday olarak giren Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı oldu. Kongrede kararlı mesajlar veren ve teşkilatlara ağabeylik yapması beklenen Kabaktepe, çalışma arkadaşlarının görevlendirmesini de yaptı.
İŞTE AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINDAKİ GÖREV DAĞILIMI
İl Başkanı: Osman Nuri Kabaktepe
Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Adem Yıldırım
Teşkilatlanma Başkanı: İsmet Öztürk
Seçim İşleri Başkanı: Şengül Karslı
Tanıtım Medya Başkanı: Halime Kökçe
Dış İlişkiler Başkanı: Fahri Şahin
Sosyal Politikalar Başkanı: Sevim Sayım Madak
Yerel Yönetimler Başkanı: Malik Ejder Batur
Ekonomi İşleri Başkanı: Giyasettin Gergin
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Mehmet Emin Özkaya
İnsan Hakları Başkanı: Yıldız Konal Süslü
Mali ve İdari İşler Başkanı: Mahmut Gürcan
Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı: Cahit Altunay
Araştırma ve Geliştirme Başkanı: F. Zehra Şener
İl Sekreteri: Fatih Coşar
Kadın Kolları Başkanı: Rabia İlhan
Gençlik Kolları Başkanı: Osman Tomakin