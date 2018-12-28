Ak Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu

AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala İstanbul büyükşehir belediye başkanadayı ve ilçe belediye başkan adaylarını 29 Aralık 2019 tarihinde Sinan Erdem Spor salonunda düzenleyeceği törenle açıklayacağını duyurdu. Büyükşehir belediye başkanlığı için Türkiye Büyük Mllet Meclis TBMM başkanı Binali Yıldırım'ın olmasına kesin gözüyle bakılıyor. İlçe belediye başkan adayları içinde aday tanıtım toplantısından önce bu gün Cuma namazı sonrası Cumhur başkanı Recep Tayip Erdoğan ve Binali Yıldırım il başkanlığınada bir araya geldiği ve ilçe belediye başkan adaylarının son şeklinin verildiği belirtildi. Toplantı sonunda yapılan açıklamada 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde ilçe belediye başkanadayları açıklandı

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİNDE AK PARTİ İSTANBUL İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI