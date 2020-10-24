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Ak Parti İstanbul'da büyük değişime gidiyor! İşte İstanbul'da değişime uğrayacak ilçeler!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılacak olan il ve ilçe kongrelerinde mevcut başkanların yüzde 65'i değişeceği belirtilmişti. Bu bağlamda İstanbul’da Anadolu yakası da bu büyük değişime uğrayacağı kesinleşti.

Ak Parti İstanbul'da büyük değişime gidiyor! İşte İstanbul'da değişime uğrayacak ilçeler!

İşte İstanbul AK Parti'de değişime uğrayacak ilçeler!

Bölge Gündem Haberin edindiği bilgilere göre; AK Parti İstanbul ilçe kongreleri önce  genel merkez ve İstanbul il başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda İstanbul'un Anadolu yakasında Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar ve  Çekmeköy ilçe başkanlarının yapılacak kongrede aday gösterilmeyeceği yerlerine yeni ilçe başkanı aday gösterileceği belirtiliyor.

Bu gün ilde aday gösterilmeyecek ilçe başkanlarının toplantıya çağırıldığı il başkanı tarafından aday gösterilmeyecek ilçe başkanlarına tebliğ edildiği belirtiliyor.

Bu gelişmeler üzerine aday olmayacağı kendilerine tebliğ edilen ilçe başkanlarının bu akşam yönetim kurullarını acil toplantıya çağırıldığı son durum hakkında bilgi verileceği belirtildi.

Avrupa yakasında ise henüz durumun netleşmediği belirtildi. İlerleyen günlerde bu konuda bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.

Kaynak: Bölge Gündem Haber



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